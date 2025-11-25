Cine performează mai bine: oamenii care se culcă târziu sau cei care se trezesc devreme? Cercetările care schimbă percepția despre somn

O serie de cercetări recente pune sub semnul întrebării clișeul conform căruia trezitul devreme este cheia succesului. Deși societatea tinde să îi glorifice pe matinali pentru disciplină și randament, noi dovezi arată că relația dintre cronotipul unei persoane – ora naturală la care funcționează cel mai bine – și performanță este mult mai nuanțată, scrie Times of India.

Nocturnii, avantajați la inteligență și procesare mentală

Un studiu amplu realizat de Imperial College London, pe peste 26.000 de adulți, arată că persoanele care se identifică drept „păsări de noapte” obțin scoruri superioare la teste de raționament, memorie și viteză de procesare.

Cercetătorii notează că tiparul natural de somn, influențat de factori genetici și ritmurile circadiene, determină momentele în care creierul poate atinge performanțe cognitive maxime.

Surprinzător, nici persoanele cu ritm intermediar nu rămân în urmă: acestea i-au depășit pe matinali, „sugerând avantaje care depășesc normele tradiționale ale productivității matinale”.

Somnul târziu vine însă cu costuri pentru sănătate

Pe de altă parte, specialiștii avertizează că tiparele nocturne sunt asociate constant cu riscuri metabolice crescute. Potrivit unor studii publicate în Frontiers, oamenii care se culcă târziu prezintă un IMC mai ridicat, valori crescute ale glicemiei, colesterol total mai mare și niveluri mai scăzute de HDL.

Cercetările indică și o legătură între cronotipul nocturn și obezitatea viscerală, rezistența la insulină și chiar o mortalitate mai mare. Această vulnerabilitate pare să fie rezultatul nepotrivirii dintre ritmul biologic intern și programul social, ceea ce generează un stres metabolic constant.

Matinalii: sănătate metabolică mai bună și un stil de viață mai stabil

Deși nu sunt mereu câștigători în competiția performanței cognitive, matinalii se bucură de avantajul unui profil metabolic mai sănătos. Studiile arată că aceștia au, în medie, un IMC mai scăzut, o circumferință abdominală mai mică și indici cardiometabolici mai buni.

Pentru cercetători, explicația este simplă: matinalii se sincronizează mai ușor cu programul de lucru, lumina naturală și rutina zilnică, ceea ce le stabilizează metabolismul și calitatea somnului.

Cât de mult îți poți schimba tipul de somn?

Experții sunt de acord că ritmul de somn are o componentă biologică puternică, deci nu poate fi modificat complet. Totuși, rutinele regulate – ore fixe de culcare și trezire, expunere la lumină, limitarea ecranelor seara – pot ajuta organismul să se adapteze mai bine la cerințele vieții de zi cu zi.

Astfel, „alinierea somnului la programul social poate îmbunătăți atenția, dispoziția și markerii metabolici”, fără a forța schimbări drastice contrare biologiei personale.

