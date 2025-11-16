Nu mai arunca coaja de portocală! Medicii spun că e mai sănătoasă decât fructul în sine

Coaja de portocală, noul aliat al sănătății intestinale. Ce spun cercetătorii

Sănătatea intestinală a devenit o prioritate pentru tot mai mulți oameni, iar noile descoperiri confirmă că ceea ce aruncăm la gunoi ar putea fi, de fapt, un superaliment. Un studiu publicat în decembrie 2024 în revista Human Nutrition & Metabolism arată că coaja de portocală are proprietăți prebiotice și antioxidante care susțin flora intestinală și imunitatea.

Intestinul uman găzduiește trilioane de microorganisme care lucrează neîncetat pentru digestie și sănătate generală. Echilibrul dintre bacteriile „bune” și cele „rele” este esențial, iar alimentația joacă un rol major în menținerea acestui echilibru, potrivit Eating Well.

De ce coaja de portocală este un „superaliment” ascuns

Cercetătorii nigerieni care au analizat compoziția cojii de portocală au descoperit că aceasta este bogată în fibre, polifenoli și flavonoide, compuși care au un impact pozitiv asupra digestiei și a microbiomului intestinal.

În special, coaja de portocală conține pectină, o fibră solubilă care:

favorizează tranzitul intestinal și combate constipația;

stabilizează glicemia prin încetinirea digestiei;

reduce colesterolul și tensiunea arterială; Citește pe Antena3.ro Un avion rusesc a început să se dezintegreze în zbor: 90 de pasageri se aflau la bord. Momentul a fost filmat

hrănește bacteriile benefice din intestin.

Mai mult, în timpul fermentării fibrelor, bacteriile „bune” transformă polifenolii din coajă în forme mai ușor absorbabile, cu efecte antioxidante și antiinflamatoare puternice.

Cum protejează coaja de portocală intestinul și flora benefică

Studiul arată că:

fibrele din coajă stimulează dezvoltarea microorganismelor benefice;

flavonoidele inhibă creșterea bacteriilor dăunătoare;

antioxidanții din coajă ajută la întărirea barierei intestinale, prevenind sindromul de „intestin permeabil”;

polifenolii susțin supraviețuirea probioticelor, precum Lactobacillus spp.

Pe scurt, coaja de portocală funcționează ca un fertilizator natural pentru flora intestinală.

Este sigur să consumăm coaja de portocală?

Singura problemă este riscul de reziduuri de pesticide, mai ales în cazul fructelor convenționale. Deși portocalele nu se află în „Lista celor 12 murdare” (Dirty Dozen), analizele arată că peste 80% dintre fructele citrice testate conțin urme de pesticide, iar unele depășesc limitele admise.

Pentru a reduce riscurile:

spală bine portocalele sub apă rece și freacă-le ușor cu o perie;

evită să le înmoi în apă sau să folosești detergent;

poți folosi o soluție de apă cu oțet pentru o curățare mai profundă;

alege portocale organice ori de câte ori este posibil.

Cum poți consuma coaja de portocală

Coaja de portocală poate fi introdusă în alimentație în moduri simple și gustoase:

folosește coaja rasă (zest) în prăjituri, sosuri sau smoothie-uri;

adaugă felii cu tot cu coajă în băuturi calde sau cocktailuri;

prepară marmeladă sau coji confiate ;

congelează coaja rasă pentru a o avea mereu la îndemână.

Fie că o folosești pentru aromă sau pentru beneficiile ei nutriționale, coaja de portocală este o sursă concentrată de fibre, antioxidanți și compuși prebiotici. Include-o mai des în alimentație pentru a-ți îmbunătăți digestia, imunitatea și sănătatea generală.