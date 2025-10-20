Cum să-ți controlezi greutatea pe termen lung: Sfaturile medicului Mihail Pautov

Un studiu amplu, realizat de Registrul Controlului de Greutate, a inclus peste 10.000 de persoane, dintre carer 80% au fost femei. Majoritatea participanților au reușit să slăbească în medie 30 de kilograme și să-și mențină greutatea timp de peste 5 ani.

Reguli pentru slăbit

Micul dejun

78% dintre persoanele care au slăbit consumă micul dejun, fiind masa care oferă energie și ajută la reducerea cantității de alimente consumate seara.

Fără alimente procesate

Evitarea alimentelor procesate previne senzația acută de foame și ajută la controlul apetitului.

Cântărire săptămânală

75% dintre participanți și-au monitorizat greutatea pentru a-și urmări progresul și a-și ajusta comportamentul.

Mai puține ore în fața ecranelor

62% dintre participanți au redus timpul în fața ecranelor sub 10 ore pe săptămână, ceea ce este corelat cu un stil de viață mai activ.

Exerciții fizice

90% dintre participanți au făcut sport circa o oră pe zi, fiind un factor-cheie în menținerea greutății.

Medicul Mihail Pautov a mai subliniat și efectele negative ale stigmatizării, care poate crește stresul și, paradoxal, pofta de mâncare, afectând eforturile de slăbire, potrivit medicool.ro.

Pe lângă factorii genetici sau sociali, schimbarea obiceiurilor alimentare și activitatea fizică sunt pilonii de bază pentru un proces de slăbire durabil și sănătos.