De ce canicula reprezintă un risc major pentru femeile tinere?

Femeile sunt mai vulnerabile la stresul termic din cauza diferențelor biologice, hormonale și sociale care influențează modul în care organismul gestionează căldura.

„Căldura extremă reprezintă un test de stres pentru sistemul cardiovascular al femeilor”, avertizează medicii, explicând că organismul feminin are particularități care pot face mai dificilă adaptarea la temperaturile ridicate.

Rolul hormonilor

Cercetările arată că femeile transpiră, în general, mai puțin decât bărbații și încep procesul de transpirație la temperaturi mai ridicate. Acest mecanism reduce capacitatea organismului de a elimina rapid excesul de căldură.

În plus, femeile au, în medie, o temperatură centrală a corpului și un procent mai mare de grăsime corporală, factori care pot contribui la acumularea căldurii.

Fluctuațiile hormonale joacă, de asemenea, un rol important. Nivelurile de estrogen și progesteron se modifică în timpul ciclului menstrual, al sarcinii, al perioadei de perimenopauză și al menopauzei, afectând capacitatea organismului de a regla temperatura.

Menstruația amplifică disconfortul

Pentru unele femei, zilele de menstruație coincid cu o sensibilitate crescută la temperaturile ridicate. Creșterea nivelului de progesteron înainte de menstruație poate ridica temperatura internă a corpului, iar scăderea estrogenului poate pune o presiune suplimentară asupra mecanismelor de răcire ale organismului.

Oboseala, amețelile, crampele și dificultățile de concentrare pot deveni mai intense în timpul unui val de căldură, mai ales în cazul femeilor care pierd cantități importante de fier prin menstruație.

Menopauza aduce noi provocări

Femeile aflate la perimenopauză și menopauză se confruntă frecvent cu bufeuri și transpirații nocturne cauzate de scăderea nivelului de estrogen. Temperaturile extreme pot agrava aceste simptome, făcând nopțile de vară dificil de suportat.

Pentru unele femei, un val de căldură înseamnă episoade mai dese de transpirație intensă, tulburări de somn și o senzație permanentă de disconfort termic.

Sarcina crește vulnerabilitatea la temperaturi extreme

Femeile însărcinate sunt o altă categorie expusă riscurilor. În timpul sarcinii, organismul are nevoie de mai multe lichide și depune un efort metabolic suplimentar, ceea ce poate îngreuna reglarea temperaturii corpului.

Studiile indică faptul că expunerea la căldură extremă poate crește riscul unor complicații pentru mamă și copil, în special în cazul sarcinilor cu risc ridicat.

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Nu doar biologia contează: factorii sociali amplifică riscurile

Specialiștii atrag atenția că vulnerabilitatea femeilor în fața caniculei nu este determinată doar de biologie. Veniturile mai mici, responsabilitățile de îngrijire a familiei și accesul limitat la condiții adecvate de răcorire pot influența modul în care femeile se protejează de temperaturile extreme.

De asemenea, femeile trăiesc în medie mai mult decât bărbații, ceea ce înseamnă că sunt mai numeroase în grupele de vârstă cu risc crescut în timpul valurilor de căldură.

Măsuri de protecție

Experții recomandă evitarea expunerii la temperaturi extreme în orele de vârf, hidratarea constantă, folosirea metodelor de răcorire și monitorizarea semnelor de epuizare termică.

Printre simptomele care necesită atenție se numără amețeala, slăbiciunea, greața, transpirația excesivă, confuzia sau pierderea cunoștinței.

„Căldura trebuie tratată ca un test de stres cardiovascular”, avertizează medicii, care cer angajatorilor și autorităților să țină cont mai mult de vulnerabilitățile specifice ale femeilor.

Pe măsură ce schimbările climatice aduc veri tot mai fierbinți, protejarea sănătății femeilor devine o problemă de sănătate publică, cu implicații pentru întreaga societate, notează bbc.com.