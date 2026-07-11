Cum îți protejezi câinele pe caniculă. 10 reguli esențiale recomandate de veterinari

Spre deosebire de oameni, patrupedele își reglează mai greu temperatura corpului, iar expunerea prelungită la căldură poate duce rapid la deshidratare sau chiar la insolație.

Specialiștii recomandă câteva măsuri simple care pot face diferența și îi pot ajuta pe câini să treacă în siguranță peste zilele caniculare.

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1. Unele rase suportă mai greu căldura

Bulldogii, Pugii, Boxerii, Labradorii, câinii cu blană foarte deasă, cei supraponderali sau cei care suferă de afecțiuni respiratorii ori cardiace sunt mult mai vulnerabili în zilele toride.

Acești câini au nevoie de mai multă atenție și de perioade mai lungi petrecute la umbră.

2. Nu subestima temperaturile de peste 22 de grade

Mulți proprietari cred că doar temperaturile extreme sunt periculoase. În realitate, chiar și la 22-25°C, dacă animalul stă în soare sau face efort intens, poate apărea supraincălzirea organismului.

Plimbările lungi la prânz trebuie evitate.

3. Apa proaspătă nu trebuie să lipsească niciodată

Câinele trebuie să aibă permanent la dispoziție apă curată și rece.

Bolul trebuie verificat și reumplut de mai multe ori pe zi, mai ales dacă animalul petrece timp în curte sau pe balcon.

4. O gustare rece îl poate ajuta să se răcorească

În zilele foarte calde îi poți oferi cuburi de gheață sau gustări răcite în congelator, pregătite special pentru câini.

Unii veterinari recomandă și bucăți mici de pepene verde fără sâmburi sau alte fructe permise câinilor, oferite cu moderație.

5. Atenție la asfaltul încins

Asfaltul poate ajunge vara la temperaturi de peste 50-60°C și poate provoca arsuri la nivelul pernuțelor.

O regulă simplă este testul cu palma: dacă nu poți ține mâna pe asfalt timp de cinci secunde, nici câinele nu ar trebui să meargă pe acea suprafață.

Cele mai bune momente pentru plimbare sunt dimineața devreme și seara, după apus.

6. Lasă-l să se răcorească

Dacă ai curte, montează o piscină gonflabilă sau lasă-i acces la un loc umbros și răcoros.

Pe litoral sau în zonele unde este permis, câinii se pot răcori și în apă, dar doar sub supraveghere.

7. Uneori este mai bine să rămână acasă

Dacă trebuie să pleci în oraș în timpul caniculei, iar acasă există aer condiționat sau măcar un ventilator, este mai sigur ca animalul să rămână în locuință decât să te însoțească ore întregi în soare.

În niciun caz nu trebuie lăsat singur într-o mașină, nici măcar pentru câteva minute.

8. Folosește accesorii de răcorire

Pe piață există veste, eșarfe și saltele speciale cu efect de răcire, care pot ajuta câinele să suporte mai ușor temperaturile ridicate.

Aceste accesorii sunt utile mai ales pentru rasele sensibile la căldură.

9. Recunoaște semnele insolației

Respirația foarte rapidă, salivația excesivă, gingiile intens înroșite, lipsa de energie, vărsăturile sau mersul nesigur pot indica instalarea insolației.

Dacă observi aceste simptome, mută imediat câinele la umbră, răcorește-l treptat și contactează un medic veterinar.

10. Nu îl răci brusc

Deși tentația este mare, nu turna apă foarte rece sau cu gheață direct peste animal.

Veterinarii recomandă răcirea treptată cu apă la temperatură moderată, pentru a evita șocul termic.

Cum îi poți oferi un sezon de vară fără riscuri

Canicula poate fi dificilă și pentru animale, însă câteva măsuri simple sunt suficiente pentru a preveni problemele grave. Plimbările la orele potrivite, hidratarea constantă, umbra și atenția la primele semne de disconfort îi vor permite câinelui să se bucure de vară în siguranță.

Până la urmă, cea mai bună vacanță este aceea în care și companionul tău patruped rămâne sănătos și plin de energie.