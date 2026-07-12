De ce te înțeapă țânțarii mai mult decât pe alții. Explicația științifică care îți schimbă complet perspectiva

Fenomenul are explicații complexe, care țin de chimia corpului, respirație și chiar de bacteriile de pe piele. Iar pentru unii oameni, această „atracție” este aproape imposibil de schimbat.

Semnalul invizibil care te trădează: dioxidul de carbon

Țânțarii nu mușcă la întâmplare. Femelele – cele care înțeapă – își aleg țintele folosind semnale detectabile de la distanță, iar cel mai important este dioxidul de carbon (CO2).

De fiecare dată când respiri, emiți un „nor” invizibil de CO2 care poate fi detectat de țânțari de la peste 10 metri. Acest semnal le activează instinctul de vânătoare, potrivit BBC.

Cu cât produci mai mult CO2, cu atât devii o țintă mai atractivă. De aceea, adulții sunt mai expuși decât copiii, iar persoanele mai mari sau cele care fac efort fizic sunt „pe lista scurtă” a insectelor.

Un exemplu simplu: într-un grup de patru persoane, una singură poate atrage până la 90% din țânțari.

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Corpul tău emite căldură și umiditate – un magnet pentru insecte

Pe lângă respirație, țânțarii sunt extrem de sensibili la căldura corporală și umiditate.

Persoanele care au temperatura corpului mai ridicată sau transpiră mai mult devin automat mai atractive. Aici intră mai multe categorii:

Femeile însărcinate, care sunt de două ori mai expuse din cauza metabolismului crescut și a respirației accelerate

Persoanele care fac sport sau depun efort fizic

Cei cu o masă corporală mai mare

Practic, cu cât corpul tău „produce” mai mult – căldură, transpirație, respirație – cu atât ești mai ușor de detectat.

Mirosul pielii: factorul decisiv pe termen lung

Dacă CO2 atrage țânțarii de la distanță, mirosul pielii este cel care decide dacă vei fi înțepat.

Pielea umană emite sute de compuși chimici volatili, generați inclusiv de bacteriile care trăiesc natural pe ea. Acești compuși formează un „profil olfactiv” unic pentru fiecare persoană.

Cercetările arată că anumite substanțe, precum acizii carboxilici, cresc semnificativ atractivitatea pentru țânțari. Într-un studiu realizat în SUA, diferența dintre cea mai atractivă și cea mai puțin atractivă persoană a fost de până la 100 de ori.

Mai mult, această caracteristică rămâne stabilă ani la rând și este influențată genetic. Cu alte cuvinte, dacă ești „magnet pentru țânțari”, există șanse mari să rămâi așa.

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Microbiomul pielii: rolul bacteriilor pe care nu le vezi

Un alt factor esențial este microbiomul pielii – comunitatea de bacterii care trăiesc pe corpul nostru.

Persoanele mai atractive pentru țânțari tind să aibă un microbiom mai abundent, dar mai puțin divers. Aceste bacterii contribuie la producerea mirosurilor pe care insectele le detectează.

Interesant este că transpirația în sine nu are miros. Mirosul apare doar atunci când bacteriile descompun compușii de pe piele.

De ce unii oameni au reacții mai severe

Nu doar frecvența înțepăturilor diferă, ci și modul în care reacționăm la ele.

Unii oameni dezvoltă umflături mari și mâncărimi intense, în timp ce alții abia observă înțepătura. Diferența ține de sistemul imunitar și de predispozițiile genetice.

Astfel, este posibil ca două persoane să fie înțepate la fel de des, dar doar una să simtă disconfort puternic și să creadă că este „preferata” țânțarilor.

Mituri și soluții reale pentru protecție

Ideea că „sângele dulce” atrage țânțarii este un mit. Nu gustul sângelui contează, ci semnalele chimice și biologice.

În ceea ce privește protecția, suplimentele sau remediile naturale precum usturoiul sau vitamina B nu au dovezi solide de eficiență.

În schimb, metodele validate științific includ utilizarea repelentelor pe bază de DEET, picaridin sau PMD, purtarea hainelor deschise la culoare și acoperirea pielii, precum și reaplicarea produselor după transpirație.