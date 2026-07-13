Bărbații își pun gheață pe testicule ca să-și protejeze fertilitatea. Noua obsesie de pe TikTok. Medicii spun că majoritatea acestor trucuri nu au nicio bază științifică

O rutină matinală neobișnuită, inspirată din online

Pe lângă acest ritual, bărbatul face plajă zilnic, face sport regulat, bea doar apă filtrată și poartă exclusiv lenjerie din bumbac - toate parte a unui program personal dedicat fertilității, deși nu are dovezi medicale că aceste măsuri chiar funcționează. Nu are momentan un partener și nici planuri imediate de a deveni tată. Grija lui vine mai degrabă din teama că un număr scăzut de spermatozoizi ar putea semnala probleme mai ample la nivelul sistemului endocrin - lucru pe care specialiștii îl resping, explicând că cele două aspecte nu sunt conectate în felul acesta.

Există, într-adevăr, un sâmbure de adevăr în spatele unora dintre aceste temeri: poluarea și expunerea prelungită la căldură pot influența negativ calitatea spermei. Însă rutina zilnică descrisă mai sus are șanse mici să producă o schimbare semnificativă, chiar dacă exercițiile fizice contribuie, evident, la starea generală de sănătate, potrivit BBC.

Fertilitatea masculină, subiect viral pe rețelele sociale

Specialiști din întreaga lume raportează o creștere clară a numărului de bărbați care cer analize ale spermei și care își exprimă îngrijorări legate de fertilitatea viitoare. O explicație ar fi îngrijorarea tot mai mare legată de efectele terapiei de substituție cu testosteron, ale steroizilor și ale unor factori de mediu, care pot afecta hormonii responsabili de producția de spermatozoizi.

Profesorul Suks Minhas, specialist britanic în fertilitate, consideră că discuția publică despre infertilitatea masculină are și avantaje, și riscuri: pe de o parte, subiectul iese din tabu, pe de altă parte, alimentează o anxietate care nu este mereu justificată. În paralel, o întreagă industrie de influenceri și produse s-a dezvoltat exact pe acest val de îngrijorare.

Un rol important în popularizarea acestor teme l-a avut un fost miliardar din Silicon Valley, cunoscut pentru eforturile sale extreme de a-și prelungi viața prin auto-experimente. El susține, pe baza unor teste de laborator făcute pe parcursul a trei luni, că are un număr de spermatozoizi de patru ori peste medie și promovează, printre altele, tehnicile cu saună și gheață. Conținutul său, urmărit de milioane de oameni, direcționează publicul către propriul site, unde vinde suplimente. Alți influenceri promovează terapia cu lumină roșie sau chiar donarea de sânge, ca metodă de „filtrare” a microplasticelor din organism - din nou, fără dovezi solide.

Ratele de natalitate în scădere alimentează îngrijorarea globală

Discuția despre fertilitatea masculină se suprapune peste o dezbatere mai amplă, legată de scăderea natalității la nivel mondial. Potrivit datelor ONU din 2025, rata natalității a scăzut de la 4,9 copii per femeie în 1950 la 2,2 în prezent, iar 106 țări se află sub pragul de înlocuire a populației.

Cercetările sugerează, în ansamblu, o scădere a numărului și calității spermatozoizilor începând cu anii 1970, dar comparațiile directe între generații rămân dificile din cauza diferențelor metodologice dintre studii. O analiză din 2023 a atras atenția asupra faptului că domeniul este insuficient cercetat, iar cauzele exacte ale declinului rămân neclare. Mai mult, studii mai recente, realizate în Statele Unite și Danemarca, nu au identificat o scădere similară la nivel local, ceea ce arată cât de complicat este subiectul.

Profesorul Channa Jayasena, endocrinolog specializat în reproducere la Imperial College din Londra, admite că există motive reale de îngrijorare, dar consideră că, pe rețelele sociale, problema este adesea exagerată.

Sfaturi populare, dar riscante

Unii influenceri merg mai departe și recomandă aplicarea gheții direct pe zona genitală, de mai multe ori pe zi, susținând - fără studii solide în spate - că metoda ar fi ajutat cuplurile din comunitatea lor să conceapă. Chiar și atunci când sunt confruntați cu lipsa dovezilor, unii recunosc că este vorba despre o abordare „promițătoare”, dar încă insuficient testată.

Ghidurile medicale oficiale confirmă totuși un aspect: lenjeria intimă prea strâmtă poate crește temperatura testiculelor și, astfel, poate afecta calitatea spermei. În rest, sfaturile despre alimentație echilibrată, somn suficient și exercițiu fizic regulat au, într-adevăr, dovezi solide în spate.

Cel mai periculos fenomen ține însă de combinațiile de medicamente pe care unii bărbați le folosesc pentru a-și „reporni" fertilitatea după perioade lungi de administrare a steroizilor sau testosteronului. Aceste așa-numite „stack"-uri includ, printre altele, medicamente destinate strict unor contexte medicale specifice, nu autoadministrării. Folosite fără supraveghere, ele pot provoca efecte adverse grave, inclusiv cheaguri de sânge sau dezvoltarea țesutului mamar la bărbați.

Povestea unui bărbat care a plătit prețul acestor decizii

Un bărbat care a folosit ani la rând steroizi și testosteron pentru performanțe sportive a văzut cum fertilitatea lui a scăzut vizibil. După ce a renunțat la aceste substanțe, a încercat mai întâi soluțiile promovate online, fără rezultat, și abia apoi a apelat la un specialist. Șase luni mai târziu, nivelul natural de testosteron începe să revină la normal, deși un alt hormon esențial pentru producția de spermatozoizi rămâne scăzut.