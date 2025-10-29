Osteoporoza la femeile de peste 50 de ani: Ce trebuie să știi pentru a-ți proteja oasele

Această afecțiune devine o preocupare tot mai mare odată cu înaintarea în vârstă, însă înțelegerea riscurilor și adoptarea unor măsuri preventive pot influența pozitiv sănătatea oaselor și preven fracturile.

Ce trebuie să știi despre osteoporoza

Osteoporoza este o boală cronică, puțin cunoscută de majoritatea oamenilor.

Boala tăcută

Osteoporoza este numită și „boala tăcută” deoarece progresează fără simptome până la apariția unei fracturi. Acestea provoacă durere iar unele fracturi pot conduce la deformarea coloanei vertebrale.

Frecventă la femei

Femeile au oase mai mici și mai subțiri decât bărbații, iar scăderea nivelului de estrogen după menopauză accelerează pierderea densității osoase.

Fracturi din activități minore

Osteoporoza slăbește oasele,astfel că activități zilnice ușoare, cum ar fi mutarea unui ghiveci sau ridicarea unei caserole, pot provoca fracturi.

Factori de risc

Pe lângă vârstă și predispoziția genetică, stilul de viață influențează apariția afecțiunii: alimentația săracă în calciu și vitamina D, fumatul și consumul de alcool scad densitatea osoasă.

Diagnostic precoce

Depistarea precoce ajută la prevenirea fracturilor și complicațiilor, permite intervenții eficiente și reduce costurile medicale. Diagnosticarea se face prin scanarea densității osoase (scanare DXA) la cei cu factori de risc sau fracturi.

Stil de viață sănătos

O dietă echilibrată și exercițiile fizice regulate pot menține oasele puternice. Este recomandat un aport zilnic de minimum 700 mg calciu și 400 UI vitamina D în lunile reci. Evitarea fumatului și limitarea consumului de alcool contribuie, de asemenea, la reducerea riscului.

Exerciții de rezistență

Exercițiile cu greutăți, practicate de 3-5 ori pe săptămână, întăresc oasele. Sunt recomandate cel puțin 150 de minute săptămânal de astfel de activități, combinate cu alergare și lucrul cu benzi de rezistență.

Nu se vindecă dar se tratează

Deși nu există un tratament care să vindece complet boala, medicamentele pot întări oasele și reduce riscul de fracturi. Tratamentul poate necesita perioade intermitente, adaptate evoluției stării osoase. Majoritatea pacienților folosesc tablete săptămânale, existând și infuzii sau injecții, potrivit medicool.ro.

Informarea corectă despre ce este osteoporoza și adoptarea unui stil de viață sănătos sunt pași importanți pentru protejarea oaselor și prevenirea complicațiilor grave pe termen lung.