(P) Când știi dacă ai nevoie de augmentare mamară?

Cand stii daca ai nevoie de augmentare mamara? Cand stii daca ai nevoie de o ridicare a sanilor, adica de o mastopexie? Cand trebuie sa schimbi protezele mamare? Medicii de la Soma Clinic ne ajuta sa intelegem cand este nevoie de aceste interventii.

Desi rezultatele operației de augmentare mamara sunt imediate, bustul dumneavoastră devine mai voluminos si armonia siluetei este clar imbunatatita, abia după câteva luni se va vedea rezultatul final. Pacientele trebuie să poarte o bustieră specială pentru a se vindeca mai rapid. Urmele incizilor se vor estompa după câteva luni sau chiar după câțiva ani, in functie de organismul fiecarei paciente. Pentru a avea rezultate excepționale, trebuie să urmați cu strictețe sfaturile doctorului și de asemenea, să veniți la control ori de câte ori este nevoie.

Beneficiile augmentarii mamare sunt nenunarate, insa printre principalele motive pentru care femeile apeleaza la aceasta interventie se numara: cresterea stimei de sine (augmentarea mamara are un impact psihologic puternic aspupra femeilor), imbunatatirea armoniei siluetei, simetrizarea si volumizarea in functie de corpul fiecarei paciente, astfel incat sa se obtina o armonie perfecta.

In primul rand, implanturile mamare nu durează întreaga viață. Protezele folosite in prezent in chirurgia sanilor au garantia ca vor rezista foarte multi ani (aici vorbind despre produsul in sine), insa aspectul sanilor se poate modifica cu trecerea timpului, mai ales daca exista variatii in greutate. Va fi nevoie, pe parcursul vieții, de o altă operație pentru a schimba unul sau ambele implanturi. Augmentarea mamară este o operatie care va necesita controale periodice pentru a verifica starea sânilor. Sarcina, alaptarea, pierderea în greutate sau menopauza influențeaza aspectul sânilor ce au suferit o augmentare mamară. Atunci cand forma sanilor se modifica, de exempul, prin aparitia ptozei mamare, apare indicatia de ridicare a sanilor si in acelasi timp operator se pot schimba si protezele mamare.

Cand este o femeie candidata buna pentru mastopexie?

Daca sunteți sănătoasă din punct de vedere fizic, aveți o greutate stabilă, nu sunteti fumatoare, sânii și-au pierdut fermitatea și volumul, mameloanele dumneavoastră și-au pierdut fermitatea, pielea dumneavoastră este flasca și aveți areole mari, sau sânii sunt asimetrici; in oricare din situatiile expuse, sunteti candidata pentru operatia de ridicare a sanilor, adica mastopexie.

În timpul consultului este de preferat să îi adresați doctorului specialist orice întrebare vă frământă, astfel veți obtine o viziune realistă asupra intervenției. Fiecare persoană are o viziune diferită în ceea ce privește mărimea, forma sânilor și aspectul cicatricilor. Trebuie să discutați și să înțelegeți unde vor fi poziționate areola și mamelonul și să fiți sigură că înțelegeți ce fel de cicatrice va rezulta în urma operației.

Mastopexia, ca si augmentarea mamara, se efectueaza sub anestezie generală, durează insa mai mult, între 2 și 3 ore, în funcție de complexitatea cazului. Există foarte multe tehnici, cea mai folosită procedura presupune o incizie în forma de ancoră, urmărind conturul natural al sânului. Pacientele cu sâni mici și ptoza minimă pot fi candidate pentru proceduri chirurgicale modificate care necesită incizii mai mici. Dacă s-a hotărât și folosirea unui implant, acesta se va insera într-un buzunar situat sub glanda mamară sau sub mușchiul pectoral în același timp operator.

Tehnica folosită pentru operația dvs. va depinde de: anatomia actuală a sânilor dumneavoastră, dorința dumneavoastră, elasticitatea pielii dumneavoastră. Procedura de lifting al sânilor lasă cicatrici care sunt permanente și nu pot fi evitate. La majoritatea pacientelor cicatricile sunt însă minime și se estompează în timp. Inciziile sunt de obicei plasate în zone care sunt ușor de mascat de haine, inclusiv în maieuri sau rochii cu decolteuri foarte adânci.

Pentru alegerea protezei se respecta masuratori care vor determina proteza ideala pentru pacienta.Sunt importante latimea sanului, forma toracelui, consistenta sanului si elasticitatea tegumentului. In urma masuratorilor chirurgul isi aloca dreptul de a avea o abatere de la masuratori, astfel incat sa poata respecta si dorinta pacientei. Forma protezei, de exemplu, se alege in functie de dorinta pacientei. O proteza rotunda va aduce o umplere mai mare a polului superior al sanului, pe cand o proteza anatomica va mima un aspect de san natural.Trebuie stiut ca forma si marimea sunt date de ansamblul proteza- propriul san, nu doar de dimensiunea protezei.

Daca ne concentram putin asupra momentului post-operator, atunci cand pacienta are nevoie sa isi amenajeze un spatiu de dormit comod, eventual cu cateva perne care sa-i sustina spatele si sa o sustina pe lateral in timpul somnului. Aplicatiile reci locale (gel inghetat) ajuta in primele 2-3 zile, deoarece scad edemul si amelioreaza durerea. Eu imi instruiesc pacientele sa se ridice din pat fara sa incordeze centura superioara (trunchiul si bratele), sa nu ridice bratele peste nivelul umerilor in primele saptamani, sa poarte bustiera minim 6 saptamani. Pacientele mele revin la control la 7 zile, in acest timp au un tratament medicamentos, apoi revin pentru control la 2 saptamani, o luna, la 3 luni, la 6 luni si anual.