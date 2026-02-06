Salata la pungă este periculoasă? Sfaturile unui virolog italian

Videoclipuri care avertizează asupra posibilei prezențe a bacteriilor în salata la pungă au devenit virale pe rețelele sociale. Salmonella sau listeria ar putea fi prezente în aceste produse. Virologul Matteo Bassetti a clarificat situația, pentru Il Messaggero.

„Nu cred că este corect să se răspândească informații în acest mod”, a declarat Bassetti. „A spune că toate salatele la pungă sunt contaminate cu salmonella și listeria este fals și grav”.

Virologul afirmă că trebuie verificat modul de ambalare. Dacă se respectă măsurile de igienă adecvate, nu există probleme. Salata spălată corespunzător, apoi tăiată și pusă în pungi este sigură. Bassetti recunoaște că se poate întâmpla să fie contaminată. Este însă vorba de excepții.

Virologul oferă indicii clare pentru consumatori. Evitați salata când a trecut data de expirare. Nu consumați produsul când devine moale. Frunzele putrezite sunt un semn de alarmă. Înseamnă că salata a fost depozitată incorect. Un miros ciudat poate indica probleme. Un mediu umed creează un miros ușor de mucegai. Acest lucru nu înseamnă neapărat contaminare cu bacterii. Evitați consumul când mirosul este deosebit de puternic. Înseamnă că salata se strică.

Cinci sfaturi pentru siguranță:

1. Spălați din nou salata. Acesta este cel mai bun mod de a evita orice risc.

2. Verificați data de expirare. Nu consumați produsul expirat.

3. Păstrați pungile în frigider. Salata tăiată se găsește și în frigiderul de la supermarket. Este important să nu se întrerupă lanțul frigorific. Dacă lanțul este întrerupt, crește proliferarea bacteriană.

4. Evitați consumul dacă mirosul este puternic. Înseamnă că s-a descompus.

5. Verificați aspectul frunzelor. Frunzele mai moi indică o depozitare incorectă.

„Nu cred că putem spune că este mai bine să consumăm salată proaspătă", a precizat Bassetti. Salata proaspătă este mai puțin poluantă. Recipientul de plastic trebuie eliminat cumva.

(sursa: Mediafax)