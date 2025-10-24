Sângerările nazale: Ce greșeală fac mulți oameni atunci când le curge sânge din nas

Într-un videoclip postat pe YoTube, unde are peste un milion de abonați, medicul explică faptul că înclinarea capului împiedică sângele să se scurgă natural, astfel că poate să ajungă pîn gât, în stomac sau chiar în căile respiratorii. Înghițirea sângelui poate provoca greață, vărsături sau, în cazuri rare, sufocare.

„Sângele în stomac este foarte iritant și provoacă multă greață. Acest lucru se întâmplă uneori după operațiile de rinoplastie”, explică acesta.

Cum să oprești sângerarea nazală

Pentru a opri corect o sângerare nazală, Dr. Gartner recomandă:

să stai drept și să te apleci ușor înainte;

să apeși ușor partea moale a nasului;

să respiri pe gură și să menții presiunea timp de 5–10 minute.

„Mai multă presiune, ca și cum ți-ai sufla nasul și apoi degetele tale îl țin. De obicei, dacă poți face asta timp de cinci până la zece minute, vei opri sângerarea”, spune medicul.

Sângerările nazale provin cel mai adesea din plexul Kiesselbach, o rețea de vase sanguine superficiale, care pot fi afectate de aerul uscat, răceli sau scobirea nasului.

Când trebuie să mergi la medic

Conform NHS, majoritatea sângerărilor nazale pot fi tratate acasă, însă consultul medical este necesar dacă:

sângerarea apare după o lovitură puternică;

afecțiuni ce afectează coagularea sângelui;

urmezi tratament cu medicamente anticoagulante, precum warfarina;

sângerările sunt frecvente sau durează mai mult de 15 minute.

Printre persoanele mai expuse se numără copiii, femeile însărcinate, cei cu hipertensiune și adulții peste 45 de ani, potrivit dcnews.ro.