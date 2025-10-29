Șosetele care îi ajută pe diabetici să își simtă picioarele

Șoseta inteligentă Leia folosește impulsuri electrice neinvazive pentru a oferi terapie personalizată prin stimularea unor segmente nervoase specifice și restabilirea senzației în picioare. Ar putea elimina necesitatea analgezicelor puternice care sunt utilizate de obicei pentru a trata această afecțiune, permițând în același timp o mobilitate mai încrezătoare.

Circa jumătate dintre cei 560 de milioane de pacienți cu diabet din lume suferă de neuropatie diabetică, în care deteriorarea nervului gambei împiedică senzațiile de la picior să ajungă la creier. Acest lucru îngreunează mersul și crește riscul de cădere.

Cum funcționează șoseta

Echipa de la Mynerva, o companie derivată din ETH Zurich, a dezvoltat o modalitate de a aborda acest lucru cu textile inteligente și procesare AI, în ultimii cinci ani. Șoseta Leia are senzori de presiune pe talpă pentru a cartografia distribuția presiunii în timp ce mergeți; un computer ultracompact din tija șosetei transformă aceasta în semnale electrice. În cele din urmă, electrozii cusuți în material trimit semnale de la harta presiunii direct către părți sănătoase și funcționale ale nervilor purtătorului, permițându-i să simtă solul de sub el și ameliorând durerea neuropatică.

Acest lucru ar trebui să faciliteze observarea punctelor de presiune de către purtători de fiecare dată când fac un pas și să se simtă mai în siguranță în timp ce merg. Un feedback mai bun de la stimularea nervilor ar putea, de asemenea, preveni pașii greșiți și căderile accidentale.

Șoseta inteligentă ameliorează durerea

Leia nu este încă pe piață. Echipa a programat un studiu pe termen lung în lunile următoare pentru a determina dacă șoseta Leia poate ajuta la îmbunătățirea mersului pacienților suficient pentru a preveni probleme precum ulcerațiile la picior și dacă poate restabili parțial funcția nervoasă. Produsul este conceput pentru utilizare zilnică, așa că probabil va beneficia de testarea riguroasă pentru a vedea cum rezistă fiecare șosetă pe parcursul a săptămâni și luni.

Mynerva a obținut un premiu care va acoperi costul depunerii brevetelor pentru șoseta Leia și pentru obținerea aprobării de la Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) pentru a intra pe piață, așa că este pe cale să fie lansată în 2027. Dacă compania va reuși acest lucru, ar putea însemna că persoanele cu diabet vor avea mult mai multă ușurință să stea pe picioare în viitorul apropiat, potrivit newatlas.com.