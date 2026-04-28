Speranță pentru demență: Un spray nazal ar putea îmbunătăți memoria

Testele pe animale au arătat îmbunătățiri semnificative ale memoriei și reducerea inflamației cerebrale.

Inflamația cerebrală, asociată cu îmbătrânirea

Odată cu înaintarea în vârstă, creierul poate dezvolta zone de inflamație cronică, un proces denumit „neuroinflammaging”. Acesta este asociat cu degradarea funcțiilor cognitive și este considerat un factor implicat în apariția unor afecțiuni, precum Alzheimer și alte forme de demență.

Astfel de procese afectează în special regiuni esențiale pentru memorie, precum hipocampul, influențând capacitatea de învățare și orientare.

Cum funcționează spray-ul nazal

Terapia se bazează pe vezicule extracelulare (EVs), structuri microscopice derivate din celule stem umane, care transportă proteine și microARN-uri capabile să influențeze activitatea celulară.

Administrarea pe cale nazală permite substanțelor să ajungă rapid la nivel cerebral, evitând intervențiile invazive.

În cadrul experimentelor, șoarecii au primit două doze la interval de două săptămâni. După tratament, animalele au înregistrat performanțe mai bune la testele de memorie și orientare spațială comparativ cu grupul de control.

Efecte la nivel cerebral

Cercetătorii au identificat modificări semnificative la nivelul microgliei, celulele imunitare ale creierului, în special în hipocamp. MicroARN-urile din vezicule au redus semnalele inflamatorii și au contribuit la restabilirea funcționării normale a acestor celule.

De asemenea, a fost observată o activare a mitocondriilor, structurile responsabile de producerea energiei celulare, ceea ce a dus la reducerea stresului oxidativ și la îmbunătățirea activității neuronale.

Perspective pentru viitor

Rezultatele sunt relevante în contextul creșterii la nivel global a cazurilor de demență, estimările indicând o sporire semnificativă a incidenței în următoarele decenii.

Deși datele obținute pe animale sunt promițătoare, cercetătorii subliniază necesitatea unor studii clinice pentru a evalua siguranța și eficiența la oameni. Dacă rezultatele vor fi confirmate, tratamentul ar putea deveni o opțiune terapeutică simplă, administrată în doar câteva doze.

Obiectivul pe termen lung vizează nu doar tratarea declinului cognitiv, ci și menținerea funcțiilor cerebrale și a calității vieții la vârste înaintate, potrivit dcmedical.ro.