Cât de periculoasă este căldura din dormitor? Studiu: riscul cardiac crește alarmant noaptea

Temperatura din dormitor, un factor-cheie pentru sănătatea inimii la vârstnici. Ce arată un nou studiu

Un studiu amplu realizat în Australia arată că temperatura din dormitor, pe timpul nopții, poate influența semnificativ sănătatea cardiovasculară, mai ales în cazul persoanelor de peste 65 de ani. Valorile prea ridicate cresc nivelul de stres al inimii și reduc capacitatea organismului de recuperare.

Căldura din dormitor poate afecta inima, mai ales la vârstnici

Temperatura din dormitor, pe timpul nopții, joacă un rol mult mai important pentru sănătate decât se credea până acum. Potrivit unui studiu recent coordonat de dr. Fergus O'Connor de la Universitatea Griffith din Queensland, Australia, expunerea la temperaturi ridicate în timpul somnului poate crește semnificativ stresul asupra inimii, în special în rândul persoanelor în vârstă, potrivit FOX News.

Căldura excesivă solicită suplimentar sistemul cardiovascular. Atunci când organismul este expus la temperaturi ridicate, inima trebuie să lucreze mai intens pentru a transporta sângele către piele, în încercarea de a răci corpul. Acest efort prelungit duce la oboseală cardiovasculară și limitează capacitatea de refacere după expunerea la temperaturile ridicate din timpul zilei.

„Când inima muncește mai mult și pentru o perioadă mai lungă, se creează un stres suplimentar care reduce capacitatea organismului de a se recupera”, a explicat dr. O'Connor într-un comunicat oficial.

Cum s-a desfășurat studiul

Cercetarea a urmărit 47 de adulți cu vârsta medie de 72 de ani, care locuiau în sud-estul statului Queensland. Spre deosebire de studiile realizate în laboratoare de somn, participanții și-au continuat activitățile zilnice normale, fiind monitorizați în mediul lor natural.

Pe parcursul unei veri australiene complete, din decembrie până în martie, fiecare participant a purtat un dispozitiv inteligent care a monitorizat ritmul cardiac între orele 21:00 și 07:00. În același timp, senzori plasați direct în dormitoare au înregistrat temperaturile, adunând date pentru peste 14.000 de ore de somn.

Pragul critic: peste 24°C, riscurile cresc semnificativ

Rezultatele au arătat că primele semne de afectare a recuperării inimii apar la temperaturi puțin peste 24°C (75°F).

Între 24°C și 26°C, riscul unei scăderi semnificative a capacității de refacere cardiacă a crescut cu 40%.

Între 26°C și 28°C, riscul s-a dublat.

La temperaturi de peste 28°C, riscul a fost aproape triplu comparativ cu dormitoarele mai răcoroase.

„Pentru persoanele de peste 65 de ani, menținerea temperaturii din dormitor sub 24°C reduce semnificativ riscul de stres cardiovascular pe timpul somnului”, a subliniat dr. O'Connor.

Ce limite are studiul

Cercetătorii avertizează că studiul este unul observațional, ceea ce înseamnă că nu poate demonstra cu certitudine că temperatura este singura cauză a modificărilor cardiace. În plus, cercetarea s-a concentrat exclusiv pe persoane vârstnice din Australia, astfel că rezultatele pot varia în alte zone geografice sau grupe de vârstă.

De asemenea, dispozitivele purtabile, deși foarte avansate, nu sunt la fel de precise ca aparatele medicale profesionale utilizate în spitale.

Lipsa ghidurilor pentru temperatura nocturnă

Un aspect important evidențiat de cercetători este lipsa unor recomandări oficiale privind temperatura optimă din locuințe pe timpul nopții. Dacă pentru intervalul diurn există limite clare, în ceea ce privește condițiile nocturne nu există, încă, ghiduri standard.

Studiul a fost publicat în prestigioasa revistă științifică BMC Medicine și aduce în prim-plan importanța controlului temperaturii din dormitor pentru menținerea sănătății inimii.