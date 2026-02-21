Top 10 semne ale inimii pe care nu trebuie să le ignori. Avertisment dur al cardiologilor

Semnalele tăcute ale inimii: 10 simptome ignorate de milioane de oameni

Un reputat cardiolog britanic trage un semnal de alarmă: simptome aparent banale, precum transpirația la efort minim, amețeala sau oboseala extremă dimineața, pot ascunde afecțiuni cardiace grave. Peste jumătate dintre adulți nu le asociază cu probleme ale inimii, deși le-au experimentat. Iată care sunt cele 10 semne vitale pe care nu trebuie să le ignori.

Un cardiolog de top din Marea Britanie, dr. Ameet Bakhai, consultant la Royal Free London NHS Foundation, a identificat cele mai importante 10 simptome cardiace care nu trebuie trecute cu vederea. Specialistul avertizează că inclusiv manifestările minore pot semnala probleme grave ale inimii.

Printre cele mai îngrijorătoare semne se numără transpirația excesivă la efort ușor, senzația de greață asociată cu disconfort toracic și oboseala accentuată imediat după trezire. Alte simptome importante sunt senzația de greutate în braț în timpul efortului, respirația dificilă la urcatul scărilor și palpitațiile frecvente, potrivit Daily Record.

Dificultatea de a te apleca și de a te ridica, amețeala la schimbarea rapidă a poziției corpului și umflarea picioarelor pot indica faptul că inima nu mai reușește să se adapteze eficient sau că organismul reține prea multe lichide.

Un studiu realizat pe 2.000 de adulți arată că 54% dintre respondenți nu asociază aceste simptome cu sănătatea inimii, deși aproximativ jumătate dintre ei au experimentat cel puțin unul dintre aceste semnale de alarmă.

Teste simple care indică sănătatea inimii

Dr. Bakhai subliniază importanța unor repere funcționale simple pentru evaluarea stării inimii. Un adult sănătos ar trebui să poată urca două etaje de scări fără să rămână fără suflare, să se poată așeza comod pe toaletă și să-și țină respirația timp de 20 de secunde fără dificultăți, în lipsa altor afecțiuni medicale.

„Ne ignorăm sănătatea inimii până când este prea târziu. Nu există un control anual obligatoriu, așa că trecem cu vederea semnalele mici. Problemele cardiace evoluează progresiv și pot duce la complicații serioase care ar fi putut fi prevenite”, avertizează medicul.

Legătura dintre inimă și alte afecțiuni

Specialistul explică faptul că multe simptome pot fi confundate cu probleme pulmonare, lipsă de condiție fizică sau creștere în greutate, însă ele pot indica boala coronariană, afecțiuni ale valvelor cardiace sau tulburări de ritm.

Mai mult, în perioada post-Covid, riscul problemelor cardiace a crescut, virusul putând afecta direct mușchiul inimii și învelișul acesteia, provocând miopericardită.

„Semne precum strângerea în piept, durerile în braț sau maxilar, amețeala și dificultățile de respirație trebuie privite ca un strigăt de ajutor al inimii”, spune dr. Bakhai.

Cele 10 simptome ale inimii pe care nu trebuie să le ignori:

Amețeala la ridicarea bruscă

Respirația dificilă

Dificultatea de a te apleca

Palpitațiile

Strângerea în piept

Durerea în braț sau gât, mai ales pe partea stângă

Dificultatea de a te ridica în picioare

Disconfortul toracic

Umflarea picioarelor

Bătăi neregulate sau pauze ale inimii

Recunoașterea timpurie a acestor semnale poate face diferența dintre prevenție și o afecțiune gravă.