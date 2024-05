4 ceaiuri care te pot ajuta să scapi de senzația de greață

1. Ceaiul de ghimbir

Ghimbirul, planta originară din Asia și membră a familiei Zingiberaceae, este cunoscut pentru multitudinea de beneficii pe care le aduce sănătății. Rădăcina sau tulpina comestibile sunt părțile ce se folosesc de obicei, fiind apreciate pentru proprietățile lor terapeutice. De-a lungul timpului, ghimbirul a fost folosit ca remediu naturist în ameliorarea unei serii de afecțiuni, de la artrită până la răceala.

Printre altele, poate ajuta și la ameliorarea senzației de greață, efect care s-ar datora gingerolului, un compus bioactiv găsit în ghimbir. Poate fi ajutor inclusiv în ameliorarea grețurilor în sarcină, dar și celor cauzate de chimioterapie sau intervenții chirurgicale.[2]

Pentru a prepara ceaiul de ghimbir, urmează acești pași: rade o bucată mică de ghimbir decojit, adaugă-l în apă clocotită și fierbe-l 3-4 minute. Când este gata, strecoară-l, savurează-l ca atare sau cu puțină miere, scorțișoară ori lămâie și pregătește-te să descoperi mai multe beneficii ale ceaiului de ghimbir!

2. Ceaiul de mentă

Ceaiul de mentă este cunoscut pentru proprietățile sale calmante și a fost folosit de-a lungul timpului ca remediu natural pentru diverse afecțiuni, inclusiv durerile de stomac și greața.

Studiile științifice au arătat că uleiul de mentă are proprietăți analgezice și relaxante pentru mușchii tractului digestiv. Chiar și simpla inhalare a uleiului de mentă poate reduce semnificativ greața post-operatorie. Ceaiul de mentă poate avea efecte similare.[1]

Pliculețele de ceai de mentă sunt disponibile în majoritatea magazinelor alimentare și farmaciilor și pot fi achiziționate și online. Dacă preferi să prepari ceaiul de mentă de la zero, zdrobește 10-15 frunze de mentă, pune-le într-o cană și toarnă peste ele 240 ml de apă fierbinte și lasă-le la infuzat 10-15 minute.

3. Ceaiul de mușețel

Ceaiul de mușețel este cunoscut pentru proprietățile sale calmante, în special în ceea ce privește ameliorarea senzației de greață. Această plantă are un efect pozitiv asupra sistemului digestiv, fiind un remediu eficient în cazul indigestiei, balonării sau altor probleme de acest gen.

Dacă ești însărcinată, ar trebui totuși să discuți cu un medic înainte de a consuma ceai de mușețel, deoarece unele ceaiuri din plante pot prezenta un risc pentru sarcină.[1]

Pentru a-l prepara, este suficient să adaugi o lingură de mușețel uscat într-o cană de apă fierbinte și să aștepți 5-10 minute. Pliculețele de ceai de mușețel pot fi cumpărate din magazine sau online.

4. Ceaiul de lemn dulce

Lemnul dulce este adesea folosit în medicina tradițională. Printre altele, rădăcina de lemn dulce are proprietăți antiinflamatorii, expectorante și antispasmodice, care pot contribui la calmarea stomacului și la reducerea senzației de greață. Pliculețele de ceai din rădăcină de lemn dulce sunt ușor accesibile, putând fi achiziționate online sau din magazinele alimentare și farmacii.

Cu toate acestea, este important de menționat că majoritatea studiilor științifice care au explorat beneficiile lemnului dulce pentru sănătate au folosit extracte din această plantă. Prin urmare, sunt necesare mai multe cercetări pentru a determina siguranța și eficacitatea ceaiului de lemn dulce. De asemenea, este bine să ții cont de faptul că, consumat în exces, poate duce la efecte secundare precum hipertensiunea arterială. Pentru a le evita, se recomandă limitarea consumului de ceai de lemn dulce la o cană pe zi. Dacă ai probleme de sănătate sau ești însărcinată, este indicat să ceri sfatul unui medic înainte de a consuma ceai de lemn dulce pentru greață.[1]

Ceaiurile pot fi o alternativă naturală pentru ameliorarea senzației de greață. Există o varietate de plante cu proprietăți antiemetice care pot fi consumate sub formă de ceai pentru a calma stomacul și a reduce greața, inclusiv cele menționate în acest articol. Nu uita însă să ceri și sfatul unui medic înainte de a le încerca. Acest articol are rol informativ și nu poate înlocui consultul de specialitate. Pentru identificarea corectă a cauzei simptomelor cu care te confrunți și a soluțiilor potrivite pentru ameliorarea acestora, adresează-te unui medic!

Bibliografie:

1. Ajmera, Rachael. „The 6 Best Teas for Nausea”, Healthline, 4 Dec. 2019, www.healthline.com/nutrition/tea-for-nausea. Accessed 26 Mar. 2024.

2. Lang, Ariane. „What Are the Health Benefits of Ginger Tea?”, Healthline, 20 Dec. 2018, www.healthline.com/nutrition/benefits-ginger-tea. Accessed 26 Mar. 2024.