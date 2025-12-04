Injecțiile minune pentru slăbit nu ajung la majoritatea oamenilor! OMS avertizează că mai puțin de 10% dintre cei care ar beneficia le pot folosi

Acces limitat la injecțiile pentru slăbit: OMS trage un semnal de alarmă

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) avertizează că mai puțin de 10% dintre persoanele care ar putea beneficia de injecțiile pentru slăbit, cum este Wegovy sau Ozempic, au acces la acestea. Este primul ghid emis de OMS privind utilizarea medicamentelor GLP-1, care pot ajuta la pierderea semnificativă în greutate.

Cu peste un miliard de persoane obeze la nivel mondial, OMS solicită un acces mai larg și mai echitabil la aceste medicamente. Dacă nu se iau măsuri, se estimează că până în 2030 peste două miliarde de oameni vor fi obezi.

Obstacole în calea accesului

Costurile ridicate, capacitatea limitată de producție și problemele lanțului de aprovizionare sunt principalele bariere pentru accesul universal la aceste injecții. OMS a inclus deja medicamentele GLP-1 pe lista sa de „medicamente esențiale” pentru pacienții supraponderali cu diabet, recomandând țărilor să le ofere populației, potrivit BBC.

Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, subliniază că: „Obezitatea este o boală cronică care necesită tratament complex și pe termen lung. Medicamentele GLP-1 pot ajuta milioane de oameni să depășească obezitatea și să reducă efectele asociate acesteia, deși ele nu rezolvă singure criza globală de sănătate.”

Lipsa injecțiilor pentru slăbit

Chiar și în cel mai optimist scenariu, producția de medicamente GLP-1 ar putea acoperi aproximativ 100 de milioane de persoane – mai puțin de 10% din cei care au nevoie. OMS recomandă guvernelor și companiilor să extindă accesul, inclusiv prin licențe voluntare, care permit altor producători să fabrice versiuni mai ieftine ale medicamentelor patentate.

Patentul pentru semaglutid – ingredientul principal din Wegovy sau Ozempic – va expira în mai multe țări în 2026, ceea ce va permite altor producători să vândă versiuni mai accesibile în India, Canada, China, Brazilia și Turcia.

Cum funcționează medicamentele GLP-1

Aceste medicamente imită un hormon natural, încetinind digestia, reducând apetitul și crescând senzația de sațietate, astfel încât oamenii mănâncă mai puțin. Tratamentul este prescris doar de medic, în combinație cu sfaturi privind alimentația și exercițiile fizice, pentru a menține greutatea pierdută pe termen lung.

Deși persoanele care urmează tratamentul încep să piardă în greutate în câteva săptămâni, majoritatea tind să revină la greutatea inițială în aproximativ un an după întreruperea medicației, pe măsură ce pofta de mâncare revine.

Impactul obezității asupra sănătății

Obezitatea crește riscul de diabet, boli cardiovasculare, accidente vasculare cerebrale și anumite tipuri de cancer. În 2024, OMS a raportat că această afecțiune a fost asociată cu 3,7 milioane de decese la nivel global, afectând persoane din toate țările lumii.

OMS subliniază că, pe lângă medicamente, este esențial ca țările să creeze medii mai sănătoase, care să prevină obezitatea și să promoveze sănătatea publică.