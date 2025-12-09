Relațiile de încredere - atașamentul

„Când simțim frică - opinează Verena Kast -, ni se activează sistemul de atașament. Oamenii au un sistem biologic inerent de atașament. Un pui din orice specie, inclusiv cea umană, apelează, în caz de primejdie, la cineva mai vârstnic, de obicei la părinți. Iar comportamentul acesta nu se schimbă: în fața primejdiei ni se activează sistemul de atașament. În fața fricii căutăm relații umane: frica scade când putem apela cu încredere la un om sau mai mulți. Cercetătorul Gerald Hüther relatează despre un studiu surprinzător referitor la stres”. Anume: „Când un câine trece prin fața unei maimuțe închise într-o cușcă, maimuța reacționează cu frică. Aceasta se poate măsura cu ușurință în funcție de secreția de cortizol (hormonul stresului). Dar dacă maimuței din cușcă i se mai alătură una, ea nu mai simte atâta frică. Însă trebuie să fie o maimuță cunoscută. Experiența aceasta poate fi transferată și asupra oamenilor”.

Frica prostește

Interesant, nu? Dar să urmăm lămuririle specialistei: „Știm că în relații frica scade. Acesta reprezintă unul dintre motivele principale pentru care intervențiile în situații de criză sunt încununate de succes. Într-o intervenție în situație de criză, unui om «îi piere frica» cu ajutorul altui om pe care-l percepe drept competent și susținător în situația respectivă. Se știe că frica prostește, că frica paralizează. Când unui om «îi piere frica» într-o situație de criză, fie și numai puțin, el își poate accesa iar resursele, îi vin iar idei, își regăsește speranța și curajul de a simți frică. Mai știm însă și că problemele din relație pot intensifica frica. Dacă-i întrebi pe oamenii care suferă în premieră atacuri de panică sau care au recidivat după depășirea unei forme de tulburare de anxietate, care sunt pentru ei cele mai importante relații de susținere, de obicei devine evident că relațiile acestea s-au schimbat sau trebuie să se schimbe urgent”.

Ceva molipsitor

Pe fir: „Experiența aceasta alterează siguranța fundamental. De aceea reacționează oamenii cu mai multă frică. Relațiile bazate pe încredere reciprocă ajută în abordarea fricii. Dar asta înseamnă că oamenii din ziua de astăzi, confruntați cu mai multă frică, trebuie să fie demni de încredere în relații, de asemenea deschiși din punct de vedere emoțional. Mai este nevoie, înainte de toate, și de o nouă competență relațională emoțională. În loc să-i ceri celuilalt să fie demn de încredere, mai bine începi tu însuți să devii un om demn de încredere. Poate că este ceva molipsitor”.

Puterea de a înfrumuseța

Concluzia: „Atașamentele sigure trebuie să poată fi trăite reciproc, trebuie să conducă la un sentiment reciproc de comuniune. Dar nu în așa fel încât unul să aibă putere asupra celuilalt sau propria viață să fie dată în sarcina celuilalt, ci o comuniune în care ambii dobândesc mai multă putere și, drept urmare, își oferă unul altuia posibilitatea de a face față mai bine dificultăților vieții. Fiecare poartă în sine posibilitatea de a înfrumuseța viața celuilalt - nu doar de a i-o împovăra. Poate că ar trebui să ținem seama mai frecvent de acest lucru, fiindcă frumusețea aceasta s-ar reflecta și asupra noastră”.

Cine este Verena Kast

Verena Kast, doctor în psihologie analitică, este profesor de psihologie la Universitatea din Zürich și psihoterapeut cu practică privată. Este lector și analist formator la C.G. Jung-Institut din Zürich și autoarea multor lucrări despre psihologia emoțiilor, bazele psihoterapiei și interpretarea basmelor și a viselor. La Editura Trei, de aceeași autoare au mai apărut: Mai mult timp pentru suflet, Dinamica simbolurilor, Depășirea de sine, Fiicele tatălui, fiii mamei, Umbra din noi, Cartea imaginilor.

