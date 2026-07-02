Vitaminele care ne prelungesc viața

Începem cu vitamina C, urmând explicațiile Dr. David Della Morte Canosci, autorul volumului Lupta contra timpului. Algoritmul longevității… (Editura Trei, 2025): „Vitamina C are proprietăți antioxidante și antiinflamatoare, deoarece acționează asupra radicalilor liberi. În plus, are un rol important în absorbția fierului; de aceea e benefic să ne formăm un obicei din a combina alimentele bogate în fier și ingrediente care conțin vitamina C. Un exemplu clasic, printre multe altele, este asezonarea spanacului cu puțin suc de lămâie. Vitamina C se găsește din abundență în citrice, dar și în căpșuni, ardei, kiwi și roșii. Nu se acumulează în organism şi de aceea suplimentarea ei este importantă.”

Vitamina D

Altă substanță esențială - vitamina D: „Rolul acesteia a fost foarte mult studiat în timpul pandemiei de COVID-19, datorită capacității sale de a reduce starea inflamatorie. Pentru a stimula organismul să producă vitamina D, ar fi suficientă o expunere de 15 minute pe zi la soare, cu brațele și fața descoperite, precum și consumul de alimente bogate în această vitamină, cum ar fi somonul, macroul, tonul și ouăle. Cu toate acestea este, de asemenea, esențială suplimentarea ei, mai ales în cazul femeilor aflate în postmenopauză, pentru prevenirea și combaterea osteoporozei. Înainte de a lua vitamina D, ar trebui verificat nivelul deja existent în corp prin analize de sânge specifice, deoarece un exces poate fi contraproductiv și poate face oasele mai fragile. Vitamina D este solubilă în grăsimi, adică se dizolvă și este metabolizată numai atunci când este asociată cu o sursă de grăsime.”

Coenzima Q10

Nu vă impacientați, Dr. David Della Morte Canosci vorbește limba noastră: „Q10 este o enzimă cunoscută și sub numele de ubichinonă. Este o moleculă endogenă, adică produsă de organismul nostru, şi pare să aibă rolul de a ajuta mitocondriile să producă energie. Dacă este luată în cantităţi mari, această enzimă produce un «șoc» în celule, făcându-le să sintetizeze în cantităţi mai mari molecula energiei prin excelență, numită ATP. Dar e nevoie de o atenţionare: a produce mai mult ATP înseamnă și a produce mai multe deșeuri derivate din procesul de sinteză. Dacă nu putem să le eliminăm, deșeurile se acumulează, accelerând procesul de îmbătrânire. Prin urmare, este important să se administreze un supliment care să calibreze efectele coenzimei Q10. În acest sens, este necesar să ne adresăm unui specialist care, luând în considerare întreg tabloul stării noastre generale de sănătate, ne poate prescrie doza adecvată. Coenzima Q10 ajută și la menținerea oxidului nitric în organism, o moleculă care permite dilatarea vaselor de sânge, ceea ce o face utilă în tulburările circulatorii. În alimente se găsește în carne, în special în ficat și în anumite tipuri de peşte, precum macroul, somonul, tonul și sardinele.”

Omega 3

Alte vitamine esențiale - omega 3: „Sunt acizi grași pe care corpul nostru nu este capabil să-i sintetizeze, prin urmare trebuie luaţi neapărat sub formă de suplimente. Au un efect antiinflamator și antioxidant, reducând, prin urmare, inflamaţia cronică latentă pe care organismul nostru tinde să o dezvolte, provocând ulterior disfuncţii. În plus, acești acizi grași sunt implicați în reducerea patologiilor și în creșterea longevității pe mai multe niveluri: reduc riscul bolilor cardiovasculare și îmbunătățesc funcțiile cognitive. Se găsesc în peștii graşi precum macroul și somonul, dar şi în nuci, în seminţele de in şi în seminţele de chia. Un indicator al bunei funcţionări a proceselor de oxidare din organism nu este atât cantitatea de omega 3 în sine, cât relația dintre omega 3 și un alt grup de acizi grași: omega 6. Este deci important de evaluat acest raport prin analize specifice, astfel încât să stabilim doza potrivită de acizi grași care trebuie luată ca supliment.”

NAD+

Continuăm lista vitaminelor indispensabile cu un nume bizar - NAD+: „Denumirea completă este nicotinamid adenin dinucleotid, în fapt o moleculă care se transformă în energie la nivel celular, producând ATP. Pentru a-i înțelege exact rolul în procesul de îmbătrânire, trebuie știut că această moleculă acționează în strânsă legătură cu sirtuinele.” Ce sunt acestea? „Sirtuinele alcătuiesc o familie de șapte tipuri de proteine conţinute în interiorul celulei, găsindu-se în diferite zone celulare şi având roluri diferite. Cea mai studiată, din punctul de vedere al efectului antiîmbătrânire, este sirtuina 1, conţinută în nucleul celulei. ADN-ul celulei este cuprins în interiorul nucleului ca şi cum ar fi închis cu nasturi. Pentru a transcrie informațiile pe care le conține, trebuie descheiați acei nasturi şi decompactat ADN-ul, iar acest lucru este făcut tocmai de sirtuina 1. În acest fel, celula poate produce proteine «bune», capabile s-o protejeze de vătămări exogene (care provin din exterior) și endogene (provocate de organismul însuși), responsabile de îmbătrânire. Și celelalte sirtuine s-au dovedit a avea efecte antiîmbătrânire, în special sirtuina 3 și sirtuina 6.”

Tarhon și ghimbir

Tot aici: „Sirtuinele sunt activate regulat de doar doi factori pe care îi putem considera cu adevărat eficienţi: exerciţiul fizic şi restricţia calorică. Pentru a-și îndeplini bine funcţiile, au totuși nevoie de un cofactor. Şi anume tocmai de NAD+. De aceea este important ca organismul să beneficieze de cantitatea necesară de NAD+ pentru a implementa această reacție chimică antiîmbătrânire. Corpul nostru sintetizează NAD+ pornind de la proteina B3, care se găseşte în carne, lapte, pește gras, cartofi, ardei, dar și în unele condimente precum tarhonul și ghimbirul. NAD+ poate fi administrat pe cale orală (pentru perioade mai lungi de timp) sau intravenos, când există o carenţă foarte mare şi se impune o suplimentare crescută şi cu efect imediat.”

Polifenoli

Nu în ultimul rând, polifenolii: „Sub denumirea de polifenoli sunt cunoscute varii substanţe de origine vegetală, care au însă o structură chimică asemănătoare. Printre cei mai cunoscuți polifenoli se numără flavonoidele, care includ taninurile conținute în vinul roșu și antocienii. Polifenolii sunt substanțe bioactive, adică odată asimilați de organism își exercite puterea antioxidantă și antiinflamatoare. Acest lucru permite celulelor să reducă nivelul de colesterol, de lipide și nivelul zahărului din sânge și, prin urmare, se previn bolile cardiovasculare. Superputerea polifenolilor a fost descoperită odată cu un fenomen cunoscut sub numele de «paradoxul francez»: având în vedere alimentația bogată în brânzeturi și grăsimi saturate, nu se putea explica de ce populația franceză, în special cea din sudul Franței, avea o incidenţă scăzută a bolilor cardiovasculare. Mai târziu s-a dovedit că un rol de prevenire a acestora era jucat de consumul obișnuit de vin roșu, bogat în polifenolii care acţionau prin proprietățile lor antioxidante. Din acel moment, polifenolii au fost extraşi din plantele care le conţin şi astăzi sunt printre cele mai importante suplimente antiîmbătrânire.”

Cel mai cunoscut polifenol este resveratrolul, conţinut în afine și coaja de struguri (de aceea se găsește în unele vinuri roşii).

Pentru a stimula organismul să producă vitamina D, ar fi suficientă o expunere de 15 minute pe zi la soare, cu brațele și fața descoperite, precum și consumul de pește (somon, macrou, ton) și ouă.