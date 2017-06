Ieri afaceri cu penali din ANAF, azi furnizor al DNA 

Direcția Națională Anticorupție a achiziționat, la sfârșitul lunii trecute, servicii IT de la patru companii, dintre care trei sunt furnizori „de casă” ai instituției conduse de Laura Kovesi, iar al patrulea, mai nou, este un client vechi al Servi­ciului Român de Informații. Una dintre firmele care au bătut palma cu DNA pe acest contract, SC Q-East Software SRL, este deținută de președintele și vicepre­ședintele Camerei de Comerț și Industrie România - Republica Coreea. Șeful acestei organizații, Marius Sticlaru, este membru al Fundației Colegiului Națio­nal de Apărare și un publicist la revista „Intelligence”, editată de SRI. Sticlaru este un apropiat al unui partener de afaceri al fostului şef al Direcției Achiziții din ANAF, de pe vremea PDL, Dan Stroe, urmărit penal de către Direcția Națională Anticorupție, pentru luare de mită, chiar în dosarul fostului șef al Fiscului, Sorin Blejnar. SC Q-East Software SRL a primit, în perioada în care achiziţiile din ANAF erau conduse de Dan Stroe, contracte pe bandă rulantă de la Agenția Națională de Administrare Fiscală.

În plin scandal politic legat de impli­carea procurorului-șef al DNA în alegerile prezidențiale din decembrie 2009 și în plin silentio stampa al acesteia în spațiul public, Direcția Națională Anticorupție a parafat mai multe contracte privind actualizarea programelor IT pe care instituția le utilizează în mod regulat. Furnizorii au fost aleși dintre clienții vechi ai DNA, dar pe listă apare și un furnizor nou pentru această instituție, furnizor cu legături mai mult decât interesante.

Cine sunt cei patru furnizori „de casă”

Astfel, în data de 5 aprilie 2017, potrivit Sistemului Electronic al Achizițiilor Publice (SEAP), Direcția Naţională Anticorupție și-a făcut publică intenția de a achiziționa servicii de actualizare informatică și de suport tehnic pentru produsele software instalate la sediul central al Parchetului anticorupție din București. Modalitatea de achiziție adoptată de DNA a fost aceea a unei cereri de ofertă simplificată, iar suma totală pe care instituția condusă de Laura Codruța Kovesi s-a arătat disponibilă să o scoată din buget pentru finanțarea acestui proiect s-a ridicat la 540.500 de lei fără TVA.

În data de 30 mai 2017, DNA a finalizat negocierile cu companiile ofertante care s-au înscris la procedură și a declarat câștigă­toare patru societăți comerciale din Bucu­rești. Acestea sunt SC Web Spot SRL (care a primit un contract în valoare de 291.671 lei fără TVA), SC Prosoft++ SRL (care a încasat un contract în valoare de 37.373 lei fără TVA), SC Pragma Computers SRL (care a adjudecat un contract în valoare de 25.776 lei fără TVA) și o altă firmă de IT, pe nume SC Q-East Software SRL (care a încheiat cu DNA un contract în valoare de 41.000 de lei fără TVA). Valoarea totală finală a contractelor atribuite de DNA pentru achiziția serviciilor în cauză s-a ridicat la 395.820 de lei, fără TVA.

Primele trei companii sunt clienți mai vechi ai Direcției Naționale Anticorupție și au prestat pentru instituția din Știrbei Vodă alte servicii de profil.

Legături „binomiste” pentru new entry

În ceea ce privește compania Q-East Software SRL București, aceasta este un furnizor mai nou al DNA de servicii și tehnică de calcul. Relația societății cu Parchetul anticorupție a debutat în 9 decembrie 2016, când SC Q-East Software SRL a livrat un lot dintr-un contract privind echipamente tehnice și IT, în valoare de 36.100 de lei fără TVA.

Potrivit datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), SC Q-East Software SRL, cu sediul în Sectorul 6 al Capitalei, este deți­nută, în prezent, de doi asociați persoane fizice. Este vorba despre Marius Sticlaru și Tiberiu Lorenzio Leța, acesta din urmă fiind constănțean. Marius Sticlaru este președintele Camerei de Comerț și Industrie România – Republica Coreea, iar asociatul său, Tiberiu Lorenzio Leța, este vicepreședintele aceluiași organism. Mai mult, Marius Sticlaru mai deține și calitatea de membru al echipei de condu­cere a Fundației Colegiului Național de Apărare, organizație înființată în anul 1993, membrii ei fiind, în principal, absol­venți ai Colegiului Național de Apărare. În anul 2004, prin Hotărâre a Guvernului României, Fundația Colegiului Național de Apărare a fost declarată ca fiind de utilitate publică.

Pe lângă această activitate onora­bilă, patronul SC Q-East Software SRL, furnizor de servicii către Direcția Națională Anticorupție, Marius Sticlaru, demonstrează și capacități jurnalistice. Mai exact, Sticlaru a publicat în revista Serviciului Român de Informații, “Inte­lligence”, un articol în care vorbește despre „Securitatea cibernetică”, ca fiind o „prioritate a sectorului intelligence în lumea globalizată”. Articolul a apărut în revista SRI, ediția august-octombrie 2011.

Prietenie cu iz de regim Băsescu

Potrivit unor surse avizate, Marius Sticlaru este un apropiat al unui alt om de afaceri, pe nume Victor Marin, acesta din urmă fiind asociat, în trecut, în mai multe societăți comerciale cu fostul director al Direcției Achiziții din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), Dan Stroe, mâna dreptă a lui Sorin Blejnar. Stroe și Blejnar sunt urmăriți penal împreună în dosarul de luare de mită în care fostul șef al Fiscului din perioada guvernării Boc-Băsescu a fost arestat preventiv, la cererea procurorilor DNA Ploiești. Aceleași surse susțin că, la un moment dat, Marius Sticlaru, patronul SC Q-East Software SRL, și Victor Marin, prietenul lui Dan Stroe, au fost chiar vecini, cei doi locuind în apartamente lipite ale aceluiași imobil.

Cert este că, prieteni sau nu, vecini sau nu, între SC Q-East Software SRL și ANAF, al cărui șef al Direcției de Achiziții era Dan Stroe, s-a dezvoltat o relație de afaceri cu beneficii importante pentru compania care, astăzi, prestează servicii software către DNA.

Dan Stroe este un apropiat al aface­riștilor care au gravitat ani de zile în jurul fostului președinte al României, Traian Băsescu. El a fost partener de afaceri cu Sanda Mihaela Rădulescu, soţia lui Rădulescu de la Luxten Lighting Company (firmă care a angajat-o, la un moment dat, pe Elena Băsescu). Sanda Mihaela Rădu­lescu a derulat afaceri inclusiv cu Dan Ioan Popescu. Dan Stroe a mai fost, însă, partener de afaceri și cu Maria Monica Duncu, implicată în contractele cu energie electrică ale “băieților deștepți”, prin firmele Luxten și Euro-Pec, aceasta din urmă fiind controlată de Adrian Comșa, finul fostului lider PDL, Mircea Toader, un alt apropiat al lui Traian Băsescu.

Prietenul de la Agenția de Administrare Fiscală, urmărit penal pentru șpagă

Faptul că societatea Q-East Software SRL derulează un contract cu Direcția Națională Anticorupție nu reprezintă un lucru rău sau vreo afacere ilegală. Însă legăturile dintre unul dintre asociații companiei cu Dan Stroe merită semna­late. Mai ales că Dan Stroe este, la rândul lui, un client al DNA. Nu de afaceri, ci judiciar. Mai exact, Stroe este implicat în dosarul lui Sorin Blejnar, instrumentat de DNA Ploiești, ocazie cu care, în data de 16 decembrie 2016, procurorii au anunţat că au depus sesizarea instanţei de judecată cu acordul de recunoaștere a vinovăției acestuia. Acesta este cercetat sub control judiciar, pentru luare de mită.

Conform anchetatorilor, în cursul anului 2011, Dan Stroe, în calitate de director al Direcției Achiziţii Publice și Servicii Interne din cadrul ANAF, este acuzat că, în legă­tură cu îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu, a pretins de la un om de afaceri o parte dintr-un procentaj de 20 la sută (procentaj pretins chiar de către fostul președinte al ANAF, Sorin Blejnar), din valoarea a două contracte pe care ANAF le-a încheiat cu firma respectivului om de afaceri. Banii urmau să-i fie remiși lui Sorin Blejnar, pentru ca acesta să gestioneze procedurile de atribuire a contractelor în cauză, astfel încât acestea să fie obținute de firma omului de afaceri.

În aceste circumstanțe, spun procurorii, în perioada noiembrie 2011 – ianuarie 2012, Dan Stroe a primit suma de 658.626 de lei, din totalul de 13.172.520 de lei, reprezentând procentajul de 20%, prin intermediul unei firme de tip fantomă controlate de Sorin Blejnar, cu care compania omului de afaceri denunțător a încheiat mai multe contracte fictive. Diferența de bani, de 12.513.893 de lei, i-a revenit lui Sorin Blejnar. În prezena avocatului său, Dan Stroe a declarat că recunoaște comiterea acestor fapte, că acceptă încadrarea juridică și că este de acord cu cuantumul pedepsei aplicate, precum și cu forma de executare a aces­teia. Este vorba de trei ani de închisoare cu suspendare, sub supraveghere, pe un termen de încercare de trei ani.

Pe vremea lui Stroe și Blejnar, compania a încasat contracte de la ANAF fără licitaţie

În perioada în care la conducerea ANAF se afla Sorin Blejnar, iar la șefia Direcției de Achiziții, Dan Stroe, SC Q-East Software SRL derula contracte pe bandă rulantă cu Agenția Națională de Administare Fiscală.

“Jurnalul Național” a identificat, cu acest prilej, trei astfel de contracte atribuite de Fiscul lui Blejnar, toate prin negociere directă.

Primul contract a fost parafat între ANAF și SC Q-East Software SRL, în data de 27 decembrie 2010, când compania lui Marius Sticlaru și a lui Tiberiu Lorenzio Leța a fost desemnată de ANAF să furnizeze soluţii soft pentru Direcția Generală de Tehnologia Informației. Valoarea contractului s-a ridicat la 4.302.199,34 lei fără TVA.

În data de 31 octombrie 2012, firma respectivă a fost angajată de ANAF să furnizeze soluții de updatare și upgradare a softului livrat instituției, prilej cu care a mai încasat 4.740.549,03 lei fără TVA.

La fix un an de la primul contract, în data de 23 decembrie 2012, tot prin negociere directă, firma lui Sticlaru a mai primit de la ANAF un contract, în valoare de 2.116.456,3 lei fără TVA, pentru furnizare și updatare software.



O firmă a grupului, pasată unor indivizi cercetați de DIICOT

Asociatul lui Marius Sticlaru din SC Q-East Software SRL, Tiberiu Lorenzio Leța, vicepreședinte al Camerei de Comerț și Industrie România – Republica Coreea, apare într-o investigație referitoare la o anchetă a procurorilor DIICOT. Mai exact, în martie 2012, procurorii DIICOT Craiova au efectuat 11 descinderi la Constanța, într-un caz de spălare de bani, unde suspectate erau mai multe firme care desfășurau activități de transport de mărfuri. La vremea respectivă, în acest dosar au fost reținute opt persoane. Una dintre firmele implicate în rețeaua de spălare de bani se numește SC Mem Office SRL, deținută de doi cetățeni: Ioan Robert Amza și Alexandru Amza. Cei doi figurau ca asociați într-o altă companie, SC Nova Term Impex SRL, societate pe care au preluat-o de la o altă persoană din Constanța.

Ioan Robert Amza a preluat, la rândul său, o altă companie, pe nume SC Marta Let SRL, împreună cu un anume Mădălin Ionuț Panainte, de la Ștefan și Tiberiu Lorenzio Leța, acesta din urmă fiind co-asociatul lui Marius Sticlaru în SC Q-East Software SRL.



Contracte importante primite și de la omul de bază al lui Florian Coldea

Revenind la legăturile cu “Binomul” ale firmei care a încasat contractul pus la dispoziție de DNA, am descoperit că nu doar ANAF sau Direcția Națională Anticorupție a încheiat contracte cu SC Q-East Software SRL. Din 2009, până în a doua jumătate a lunii mai a anului curent, firma în cauză a fost client fidel al UM 0296 București. Această autoritate contractantă aparține Serviciului Român de Informații și mai este cunoscută sub denumirea de “Directoratul de Comunicații și Tehnologia Informației din SRI”, structură condusă, până de curând, de generalul de brigadă Gabriel Stătescu, actualul consilier al premierului Sorin Grindeanu.

SC Q-East Software SRL a primit de la UM 0296 București șapte contracte pentru furnizare de soft sau realizare de mentenanță. Primul contract a fost primit prin licitație, în 20 npiembrie 2009, când societatea în cauză a încasat două loturi pentru furnizarea de tehnică de calcul, în valoare de 9.900 de lei fără TVA, respectiv de 51.000 de lei fără TVA.

Restul contractelor au fost atribuite prin negociere directă, fără licitație. Astfel, în 28 septembrie 2010, compania a primit un contract în valoare de 1.064.083,06 lei fără TVA, pentru furnizarea de pachete software. În 20 octombrie 2011, firma a primit un contract în valoare de 82.802,79 lei fără TVA, pentru servicii de mentenanță pentru produse software. În 12 aprilie 2012, aceeași societate a mai primit de la SRI un contract în valoare de 286.007,04 lei fără TVA, de asemenea, pentru servicii de mentenanță. În 4 octombrie 2012, a fost parafat un alt contract, în valoare de 77.824,83 lei fără TVA, pentru furnizare de pachete software Oracle, iar în data de 10 aprilie 2014, a fost semnat un contract, în valoare de 568.314,72 lei fără TVA, pentru mentenanța acestor produse. Un ultim contract, similar celui precedent, dar în valoare de 572.761,44 lei fără TVA, a fost atribuit de SRI firmei Q-East Software SRL, prin negociere directă, în data de 19 mai 2017.

Contracte smilare au fost primite de firma în cauză și din partea Apa Nova, Universității Politehnice București. Oficiului Național al Registrului Comerțului, Romgaz, Inspectoratului General al Poliției Române, Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate sau Engie România.