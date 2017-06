Cum slăbești în funcție de tipul de grăsime abdominală

Grasimea din zona abdominala este o problema estetica a multor persoane si genereaza numeroase complexe, mai ales in randul femeilor. Problema, insa, este chiar mai grava de atat, deoarece grasimea din aceasta zona poate fi in stransa legatura cu boli serioase, care pun iti chiar si viata in pericol, scrie ziarulring.ro.

Afla de mai jos care sunt tipurile de grasime abdominala si ce strategii sa aplici pentru a slabi in mod corect si a avea o sanatate de invidiat!

Tipurile de grasime abdominala

Excesul de grasime din zona abdominala nu este doar o problema de vanitate, ci se prezinta ca un adevarat risc din punct de vedere al sanatatii. Pentru ca celulele de grasime din zona abdomenului sunt active, ele produc hormoni care pot conduce la aparitia unor boli. Printre acestea se numara si afectiunile cardiovasculare, diabetul, cancerul mamar, hipertensiunea sau problemele cu bila.