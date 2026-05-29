Electrice off-road Harley-Davidson

de Cătălin F. Vărzaru    |    29 Mai 2026   •   00:40
Harley-Davidson lansează prima motocicletă electrică de teren

Harley-Davidson își accelerează strategia în segmentul electric după ce divizia LiveWire a anunțat achiziția startup-ului american Dust Moto, companie specializată în motociclete electrice de teren. Mișcarea reprezintă primul pas major al LiveWire în zona off-road și arată direcția clară spre diversificarea gamei electrice.

Dust Moto a atras atenția în ultimii ani prin dezvoltarea modelului Hightail, un dirt bike electric compact și performant, destinat atât riderilor experimentați, cât și celor aflați la început.

Prin integrarea companiei în grupul Harley-Davidson, LiveWire urmărește să accelereze producția și lansarea de noi modele electrice pentru teren accidentat. Oficialii companiei susțin că piața motocicletelor electrice off-road este în plină creștere, datorită avantajelor precum cuplul instant, zgomotul redus și costurile mai mici de întreținere.

Harley-Davidson speră astfel să atragă un public nou și mai tânăr, interesat de mobilitatea electrică și de experiențele outdoor. Primele modele rezultate din colaborare ar putea fi prezentate oficial până la finalul anului 2026.

 

