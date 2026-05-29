Lecțiile lui Jupiter pentru 3 zodii, pe 29 mai 2026

Astrologii spun că influența lui Jupiter direct, planeta norocului și a expansiunii, îi ajută pe mulți nativi să privească viața diferit și să se desprindă de stresul acumulat în ultimele luni.

Finalul lunii mai vine cu o lecție importantă: fericirea poate apărea atunci când alegem să ne concentrăm mai puțin pe haosul din jur și mai mult pe lucrurile simple care ne fac bine.

Pentru trei semne zodiacale, această energie astrală aduce o stare profundă de liniște și satisfacție.

Taur

Taurii realizează că, în ciuda tuturor temerilor și tensiunilor din jur, viața lor este mai stabilă decât credeau.

Deși nu ignoră problemele lumii, nativii acestei zodii reușesc să găsească echilibrul între realitate și liniștea personală. Jupiter îi ajută să înțeleagă că nu trebuie să trăiască permanent în frică sau anxietate.

Astrologii spun că Taurii încep să se detașeze de avalanșa de știri negative și de stresul provocat de rețelele sociale, iar acest lucru le aduce o stare autentică de fericire și relaxare.

Leu

Leii ies din luna mai cu zâmbetul pe buze și cu o energie complet diferită. Au învățat să se protejeze de negativitate și să nu mai permită dramelor din jur să le consume energia.

Deși adoră atenția și interacțiunea cu oamenii, nativii Leu încep să evite conflictele inutile și agitația din mediul online.

Sub influența lui Jupiter, descoperă că fericirea este, în mare parte, o alegere. Iar începând cu 29 mai, aleg să își concentreze atenția pe lucrurile care le aduc liniște, inspirație și bucurie.

Pești

Peștii au tendința să se piardă în gânduri și să consume foarte mult conținut negativ din mediul online. Totuși, finalul lunii mai aduce o schimbare importantă de perspectivă.

Astrologii spun că, în momentul în care aleg să se desprindă de telefon, de știri și de agitația digitală, Peștii redescoperă cât de multă frumusețe există în viața lor.

Influența lui Jupiter le oferă o stare de optimism și inspirație, iar începutul lunii iunie se anunță extrem de promițător. Nativii acestei zodii sunt încurajați să își urmeze creativitatea și să revină la lucrurile care îi fac cu adevărat fericiți.