Erori fatale la volan: Greșeli banale care duc la accidente mortale

Un exemplu recent a avut loc în apropiere de Ploiești, unde șase autoturisme au fost implicate într-un accident în lanț, în timp ce pe Autostrada Soarelui au fost raportate mai multe tamponări consecutive la finalul minivacanței de 1 Mai. Potrivit polițiștilor, astfel de incidente sunt frecvente în sezonul estival.

Statisticile Poliției Rutiere arată că anul trecut au fost înregistrate aproximativ 430 de accidente pe Autostrada Soarelui, una dintre cele mai afectate artere rutiere din cauza traficului intens spre litoral.

Când se întâmplă cele mai multe accidente?

Analizele indică și intervalele cu risc crescut. Potrivit autorităților, vinerea este cea mai periculoasă zi, în special între orele 16:00 și 20:00, când valorile de trafic cresc semnificativ.

„Ziua cea mai neagră din punct de vedere al evenimentelor rutiere este vinerea, în intervalul orar 16–20”, a declarat Radu Gâtan, director adjunct în cadrul Direcției Rutiere.

Șoferii subestimează riscurile

Specialiștii explică faptul că, odată cu venirea sezonului cald, șoferii tind să subestimeze riscurile. Vizibilitatea mai bună și drumurile uscate induc o falsă senzație de siguranță, ceea ce îi determină pe șoferi să depășească viteza legală. În plus, oboseala acumulată pe distanțe lungi în perioada concediilor afectează timpul de reacție.

Una dintre cele mai frecvente cauze ale accidentelor grave rămâne nepăstrarea distanței de siguranță. Experții în conducere defensivă atrag atenția că, la viteze de peste 100 km/h, distanța minimă recomandată este de aproximativ 60 de metri.

„Este regula celor două secunde, 1001, 1002, în momentul în care stabilim un punct de reper. Îmi iau reper stâlpul acela si numar 1001, 1002. Nu am ajuns încă la stâlp, deci păstrez distanţa corespunzătoare”, explică Sorin Ene, expert în conducere defensivă, potrivit observatornews.ro.

O altă cauză majoră a accidentelor este utilizarea telefonului mobil la volan. Specialiștii avertizează că simpla abatere a privirii de la drum, chiar și pentru câteva secunde, poate avea consecințe grave. La o viteză de 90 km/h, un șofer parcurge peste 50 de metri fără a privi drumul.

"Ne-am luat ochii de la traseu, ne uităm în telefon. În momentul în care ai părăsit din câmpul tău vizual și te uiți în altă parte, este exact momentul în care cel din față ta frânează. Cele două secunde sunt extraordinar de importante”, adaugă specialistul.

Datele arată că anul trecut au fost înregistrate aproape 4.000 de accidente rutiere grave la nivel național, soldate cu aproximativ 1.300 de decese. Cele mai multe au avut loc în sezonul estival.

Pentru reducerea riscului de accidente, experții recomandă șoferilor să pornească la drum odihniți, să evite utilizarea telefonului mobil și să respecte cu strictețe distanța de siguranță.