„GT Wrap”, pentru noul EV4 GT: Omagiu adus mișcării și luminii

de Cătălin F. Vărzaru    |    07 Noi 2025   •   06:20
Kia a dezvăluit noul concept vizual „GT Wrap”, un design dedicat viitoarei versiuni de performanță EV4 GT, care reinterpretează energia și emoția specifice gamei GT a mărcii.

Inspirat de mișcare și lumină, designul combină forme geometrice ascuțite, accente neon și grafici subtile pentru a sugera viteză, precizie și dinamism. „GT Wrap” nu este doar un camuflaj, ci un limbaj vizual în continuă evoluție, menit să reflecte spiritul Gran Turismo adaptat noii ere electrice.

Kia a introdus familia GT odată cu EV6 GT în 2022 și a continuat cu EV9 GT în 2024. Lansarea EV4 GT este programată pentru 2026, consolidând identitatea vizuală a seriei de modele de înaltă performanță electrice.

Prin acest nou concept, Kia aduce în prim-plan un stil care îmbină emoția, inovația și viteza, pregătind terenul pentru următoarea generație de mobilitate sportivă electrică.


 

Subiecte în articol: gt wrap concept ev4 gt
