Doliu în lumea fotbalului: Legenda lui AC Milan, Franco Baresi, a murit la 66 de ani

Legenda Franco Baresi, unul dintre cei mai mari fundași din istoria fotbalului și un simbol pentru AC Milan, a murit la 66 de ani, anunță clubul italian pe pagina oficială.

„Întreaga istorie a lui AC Milan este în lacrimi după dispariția lui Franco Baresi.

Exemplul, caracterul și integritatea sa vor rămâne pentru totdeauna o parte esențială din ADN-ul și identitatea clubului, la fel cum tricoul cu numărul 6 pe care l-a purtat a devenit un simbol al lui Milan”, scrie clubul, care transmite condoleanțe marii familii AC Milan și, desigur, familiei fotbalistului.

„Condoleanțele pe care AC Milan le transmite întregii familii a lui Franco Baresi sunt împărtășite de fiecare rossonero, care simte această pierdere ca pe una personală”, se arată în mesajul publicat de club.

În 2025, Franco Baresi a fost operat pentru îndepărtarea unui nodul pulmonar. Din acel moment, fostul mare fundaș s-a confruntat cu grave probleme de sănătate.

Franco Baresi este considerat unul dintre cei mai mari fundași din istoria fotbalului și una dintre cele mai importante legende ale lui AC Milan.

Tricoul cu numărul 6, pe care l-a purtat de-a lungul carierei, a fost retras de club în semn de respect pentru contribuția sa excepțională.

(sursa: Mediafax)