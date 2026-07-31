SANITAS suspendă greva generală din Sănătate, însă avertizează că protestul poate fi reluat

„Astăzi putem spune cu toată convingerea: Am reușit! Am fost auziți! Am demonstrat că Sanitas este o forță organizată, hotărâtă și unită”, a transmis Federația SANITAS într-o postare pe Facebook.

Sindicaliștii susțin că protestul și-a atins primul obiectiv, acela de a face cunoscute problemele din sistemele publice de sănătate și asistență socială.

„Greva noastră și-a atins un prim obiectiv: să facem cunoscută realitatea din sistemul public de sănătate și din cel de asistență socială”, se arată în mesajul SANITAS.

Federația consideră o victorie și adoptarea, pe 29 iulie, de către Camera Deputaților, a amendamentului la Legea sănătății care permite deblocarea posturilor vacante, în limita bugetelor aprobate.

„În 29 iulie, Federația Sanitas din România a obținut încă o victorie: Camera Deputaților a aprobat un amendament la Legea sănătății, care permite deblocarea posturilor vacante din Sănătate, evident, în limita bugetului aprobat”, au subliniat sindicaliștii.

Sanitas mai arată că adoptarea actualului proiect al legii salarizării personalului plătit din fonduri publice a fost, cel puțin pentru moment, amânată.

„Proiectul legii salarizării, așa cum îl «vând» partidele care fac parte din guvernul interimar, PENTRU NOI, SANITAS, NU MAI EXISTĂ!”, se arată în mesaj.

„Din acest moment avem două ținte noi: negocierea unui alt proiect al legii salarizării, mai corect, mai coerent și mai echitabil; să purtăm aceste negocieri cu un factor politic cu putere legală de decizie – fie Parlamentul, fie un guvern legitim desemnat”, a transmis SANITAS.

Până la atingerea acestor obiective, Consiliul Național SANITAS a decis suspendarea grevei generale.

„Până la atingerea acestor două obiective, Consiliul Național Sanitas a decis SUSPENDAREA grevei generale. Vom reveni asupra deciziei suspendării în momentul înregistrării în Parlament a unui nou proiect de lege a salarizării”, a precizat Federația SANITAS.

Federația susține că suspendarea grevei va reduce și presiunea asupra sistemului sanitar, a pacienților și a personalului.

SANITAS subliniază că greva nu s-a încheiat și că decizia va fi reanalizată în momentul în care în Parlament va fi înregistrat un nou proiect al legii salarizării.

„Greva SANITAS nu se termină! Ea se suspendă până la apariția unui nou proiect de lege a salarizării personalului plătit din fonduri publice”, se arată în mesaj.

Până atunci, membrii SANITAS vor continua să poarte banderole și vor rămâne „în alertă”.

(sursa: Mediafax)