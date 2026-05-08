Cea mai rapidă Corsa: Mic, dar furios

Noul model accelerează de la 0 la 100 km/h în doar 5,5 secunde, iar viteza maximă este limitată electronic la 180 km/h. Corsa GSE este echipat cu o baterie de 54 kWh, care oferă o autonomie estimată la aproximativ 350 de kilometri.

Pentru o experiență mai sportivă, inginerii Opel au modificat suspensia, au coborât garda la sol și au instalat amortizoare și bare stabilizatoare speciale. La exterior, modelul se remarcă prin spoilere agresive, jante de 18 inchi și elemente negre contrastante. Interiorul primește scaune sport îmbrăcate în Alcantara, cusături galbene și pedale din aluminiu.

Noul Opel Corsa GSE va debuta public în cadrul Salonului Auto de la Paris, urmând să fie lansat pe piață la începutul anului 2027.