Un salon hibrid pe roți

La prima vedere, 5008 își etalează prezența printr-un limbaj vizual matur și echilibrat. Grila verticalizată, farurile pixel LED cu semnătura celor trei „gheare” luminoase și jantele „diamond cut” de 19 inchi îl fac să pară mai degrabă un concept-car rafinat decât un SUV de familie. În spate, stopurile led 3D continuă tema luminii și dinamismului, iar plafonul din sticlă adaugă un aer de sportivitate discretă. Caroseria de aproape 4,8 metri lungime oferă proporții ideale pentru un SUV de șapte locuri, fără să pară masiv sau greoi. Albastrul metalizat „Obsession Blue” din varianta testată pune în valoare liniile fluide ale designului, cu reflexii care schimbă tonalitatea în funcție de lumină - o trăsătură subtilă, dar de mare efect, ce exprimă atenția francezilor la detaliu.

Interior premium

La interior, noul Peugeot 5008 te cucerește instantaneu. Atmosfera e premium, dar caldă - o combinație între tehnologie avansată și confort senzorial. Tapițeria Alcantara Reflection, scaunele cu reglaje electrice, încălzire, ventilație și funcție de masaj transformă fiecare călătorie într-o experiență de lounge. În spate, pasagerii beneficiază de scaune încălzite, de jaluzele laterale și de un climat trizonal, controlabil independent. Materialele sunt de calitate superioară, de la inserțiile fine de aluminiu până la iluminarea ambientală personalizabilă în 8 culori. În centrul universului interior tronează noul i-Cockpit Panoramic - un ecran curbat HD de 21 de inchi care integrează instrumentarul de bord și sistemul multimedia. Totul este intuitiv, elegant și rapid. Sistemul i-Connect Advanced oferă navigație TomTom conectată, informații despre trafic în timp real, prețurile la carburant și chiar condițiile meteo de pe traseu.

Un alt detaliu care impresionează este ergonomia. Volanul compact, cu design inedit și butoane tactile, oferă un control excelent și o poziție de condus naturală, perfectă pentru drumurile lungi. Fiecare element pare gândit pentru a reduce stresul șoferului și a spori senzația de control total.

Până la 7 locuri

Peugeot 5008 rămâne unul dintre puținele SUV-uri hibride care oferă până la șapte locuri reale, configurabile în funcție de nevoi. Rândul al treilea dispune de două scaune separate, rabatabile 50/50, ideale pentru copii sau pentru trasee scurte. Cu toate cele trei rânduri de scaune pliate, volumul portbagajului se transformă într-un spațiu uriaș, demn de un break de familie.

Practicitatea e dublată de detalii inteligente: hayonul cu deschidere „hands-free”, prize USB de tip C pentru toate rândurile, suporturi multiple pentru pahare și o mulțime de spații de depozitare. Este genul de mașină care se adaptează perfect atât vacanțelor de familie, cât și utilizării urbane.

Cum funcționează sistemul hibrid

Sub capotă, noul Peugeot 5008 ascunde un sistem hibrid ingenios. Motorul termic de 1,2 litri PureTech de 136 CP este asistat de un motor electric de 28 CP, integrat în transmisia automată cu dublu ambreiaj și 6 trepte. Puterea combinată de 145 CP oferă un echilibru excelent între performanță și economie, cuplul maxim de 230 Nm fiind disponibil devreme, la doar 1.750 rpm.

Motorul electric de 48V, alimentat de o baterie litiu-ion compactă de 0,89 kWh brut, sprijină accelerațiile și permite deplasarea în modul pur electric la viteze mici - perfect pentru traficul urban. Totul funcționează fluent, fără șocuri sau întârzieri, iar tranziția între cele două surse de energie este imperceptibilă. Există trei moduri de condus: Eco, Normal, Sport. Pe modul Sport, cutia automată schimbă mai prompt, iar reacțiile mașinii devin surprinzător de rapide pentru un SUV de aproape 1,8 tone. Totul fără a compromite confortul sau liniștea din habitaclu.

Ținuta de drum

Pe șosea, 5008 își arată adevărata personalitate. Suspensia este perfect adaptată drumurilor mixte din România: absoarbe impecabil denivelările, fără a pierde fermitatea necesară în viraje. Direcția este precisă, vizibil îmbunătățită față de generațiile anterioare, iar insonorizarea atinge niveluri de limuzină.

Pe autostradă, SUV-ul rulează silențios și stabil chiar și la viteze de peste 130 km/h. În curbele de pe drumurile de munte, caroseria rămâne bine controlată, iar sistemul de asistență la menținerea benzii contribuie la o senzație suplimentară de siguranță. În testul efectuat pe traseul București - poalele Munților Făgăraș, cu o combinație de autostradă, serpentine și zone urbane, noul Peugeot 5008 Hybrid a demonstrat o eficiență remarcabilă. Consumul mediu înregistrat a fost de 6,6 l/100 km, o valoare excelentă pentru un SUV spațios cu 7 locuri. După 4.800 de kilometri parcurși în regim de test drive, la o viteză medie de 41 km/h și pe toate tipurile de drum, consumul mediu a fost de 6,2 l/100 km. Acesta este un rezultat remarcabil pentru un vehicul de familie cu 145 CP și tracțiune față, dovedind eficiența sistemului hibrid de 48 V. Chiar și în condiții dificile - trafic intens în Capitală, ploaie torențială și temperaturi scăzute - 5008 a reușit un consum de 7,2 l/100 km, confirmând că motorul hibrid se comportă exemplar în mediul urban.

Drive Assist Plus

Pachetul Drive Assist Plus 2.0 transformă 5008 într-un SUV semiautonom. Include Cruise Control Adaptiv cu funcție Stop&Go, asistență la menținerea benzii, asistență la schimbarea semiautomată a benzii, detecție a unghiului mort și alertă la traficul transversal din spate. Sistemul VisioPark 360°, cu patru camere HD, oferă o vizibilitate completă în jurul mașinii - un ajutor de neprețuit la manevrele în oraș. Siguranța pasivă e completată de multiple airbaguri, sistem ESP, frânare automată de urgență și recunoașterea extinsă a semnelor de circulație. Plafonul panoramic inundă habitaclul cu lumină naturală, iar sistemul audio redă sunetul cu o claritate surprinzătoare. Scaunele certificate AGR, dezvoltate pentru a proteja coloana vertebrală, fac ca și drumurile lungi să devină o plăcere. Volanul încălzit, pedalierul din aluminiu, inserțiile premium și mirosul subtil al pielii creează o atmosferă rafinată, aproape aristocratică. Într-o lume a SUV-urilor zgomotoase și impersonale, Peugeot 5008 se distinge printr-o eleganță calmă, aproape terapeutică. Versiunea 5008 Hybrid GT 145 CP E-DCS6 are un preț final (cu opționale și TVA) de 41.910 euro. Garanția standard de 4 ani (sau 100.000 km) pentru vehicul și 8 ani (sau 160.000 km) pentru bateria de tracțiune oferă liniștea necesară unei investiții inteligente.

Noul 5008 este un SUV spectaculos, masiv, cu o motorizare în trei cilindri surprinzător de agilă

Avantaje

consum redus

șapte locuri

confort premium

Dezavantaje

prețul în varianta de top

nu rulează electric

portbagaj de 259 de litri în varianta de 7 locuri

11,2 secunde sprintul până la 100 km/h

200 km/h, viteza maximă

780 de litri, volumul portbagajului în versiunea de 5 locuri

