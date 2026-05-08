Cum arată Clio la maturitate. Care sunt schimbările majore

Nu mai este doar o mașină practică de oraș, ci un automobil matur, elegant și surprinzător de rafinat. După aproximativ 670 de kilometri parcurși pe toate tipurile de drum – urban aglomerat, drumuri naționale, autostradă și trasee de deal – concluzia a fost că noul Clio Hybrid nu impresionează doar prin design, ci mai ales prin eficiență.

Primul lucru care atrage atenția la noul Clio VI este transformarea estetică. Renault a renunțat la liniile prea cuminți și a adus un design mult mai expresiv și modern. Partea frontală este complet redesenată și oferă o prezență vizuală puternică, apropiată de segmentul compact. Noua semnătură luminoasă LED oferă personalitate și un aer sofisticat. Blocurile optice sunt mai agresive, iar liniile verticale inspirate din noul limbaj de design Renault dau mașinii un aspect tehnologic și elegant în același timp. Grila frontală mai lată și capota sculptată contribuie la imaginea unei mașini premium, deși Clio rămâne în esență un model accesibil. Privit din lateral, noul Clio păstrează proporțiile compacte ideale pentru oraș, însă liniile caroseriei sunt mai fluide și mai dinamice. Jantele, pasajele bine conturate și suprafețele atent modelate oferă senzația unei mașini mai mari decât este în realitate. În partea din spate, stopurile LED completează perfect designul modern. Totul pare mai coerent, mai matur și mai bine finisat. Noul Renault Clio VI are o lungime de aproximativ 4,05 metri și un ampatament de 2,58 metri, dimensiuni care îl ajută să păstreze echilibrul ideal între manevrabilitatea urbană și stabilitatea la drum lung, plus un confort pentru pasageri.

Ca un ou Kinder

Dacă exteriorul impresionează, interiorul reușește să surprindă. Renault a făcut un salt uriaș la capitolul calitate percepută și ergonomie. Habitaclul noului Clio VI este spectaculos pentru această clasă. Planșa de bord are un design modern, curat și bine organizat. Materialele sunt peste ceea ce ofereau generațiile anterioare. Există multe suprafețe moi, finisaje elegante și o atenție la detalii care până nu de mult era rezervată segmentelor superioare. Instrumentarul digital și ecranul multimedia creează o atmosferă high-tech, însă fără să complice inutil experiența de utilizare.

Sistemul multimedia openR link de 10,1” are navigație, radio integrat, 4 difuzoare și conectare rapidă și ușoară la Apple CarPlay sau Android Auto. Afișajul de bord digital se face pe un TFT de 7’’ care vine cu mai multe variante presetate, inclusiv una care expune harta de navigație via Waze cu timpul până la destinație. De asemenea, poți să vezi cât de Eco ai condus și ce scor ai obținut. Pe lateralele ușilor sunt integrate niște triunghiuri luminoase din plastic care își schimbă culoarea în funcție de ambient.

Scaunele oferă un nivel foarte bun de confort, inclusiv pe drum lung. Poziția la volan este bună, iar insonorizarea surprinde plăcut pentru o mașină de clasă mică. De altfel, antifonarea este unul dintre capitolele la care noul Clio impresionează serios. Chiar și la viteze mai mari, zgomotul exterior pătrunde foarte puțin în habitaclu, iar senzația generală este aceea a unei mașini dintr-o clasă superioară.

Există mai multe prize de alimentare, una de 12V+ și două de tip USB-C, precum și o zonă de încărcare wireless a telefonului. Toate geamurile electrice sunt prevăzute cu funcția One Touch. Aerul condiționat este cu reglare manuală, dar măcar se face cu ajutorul butoanelor, nu exclusiv al comenzilor prin ecranul multimedia. Portbagajul versiunii E-Tech Hybrid oferă în jur de 300 de litri, suficient pentru utilizarea de zi cu zi sau pentru escapade de weekend.

Cum se mișcă

Drive-testul desfășurat pe parcursul a cinci zile a inclus trasee variate, de la trafic urban aglomerat, la autostradă, drumuri de țară sau serpentine de munte, tocmai pentru a demonstra comportamentul mașinii în condiții reale de utilizare. Cei 670 km au fost parcurși prin Capitală, de la București la Corbii de Piatră și din Capitală spre Giurgiu, segmente perfecte pentru a evalua confortul, consumul și performanțele sistemului hibrid în situații foarte diferite de rulare.

Sistemul hibrid dezvoltă 160 CP, 80 de kW sunt asigurați de motorul termic, iar alți 36 de kW de cel electric, care intră când este nevoie de un vârf de putere, dar mai ales în traficul urban. Cele două propulsoare permit un sprint până la sută în 8,7 secunde, aproape ca o sportivă. Motorul termic are 1,8 litri și este cu ciclu Atkinson pentru maximizarea performanței în tandem cu motorul electric. Împreună, cele două ajung la un cuplu de 270 Nm, în timp ce viteza maximă ajunge la circa 180 km/h.

Producătorul spune că, în 80% din timpul petrecut în traficul de oraș, mașina poate rula în modul exclusiv electric. Partea bună este că șoferul are la dispoziție butonul EV, care îi permite să meargă fără a polua. Dar pentru asta bateria trebuie să aibă suficientă energie, iar viteza să nu depășească 50 km/h. Acumulatorul are o capacitate destul de redusă, de 1,4 kWh, în comparație, spre exemplu, cu modelele chinezești, dar managementul energiei este bun.

Pe traseele lungi, mi-a plăcut foarte mult modul în care mașina se mișcă. Aproape că ai senzația că ești pe un „covor fermecat”. Suspensia este bine calibrată, filtrează eficient denivelările și oferă acel echilibru rar între confort și stabilitate. Clio reușește să se așeze foarte bine la drum, inspirând încredere atât în oraș, cât și pe drumurile rapide.

Multi-Sense

Impresionant a fost consumul. E-Tech Hybrid funcționează extrem de fluid. Tranzițiile dintre motorul termic și cel electric sunt aproape imperceptibile în majoritatea situațiilor. În cei aproximativ 670 de kilometri parcurși în regim mixt, consumul mediu obținut a fost de doar 4,6 litri la 100 km.

În realitate, are o autonomie de peste 800 km, chiar dacă producătorul se laudă cu 1.000 km. Dar eu am condus în mare parte în modul Comfort. Prin simpla apăsare a unui buton plasat pe volan poți selecta modurile Comfort, Sport, Eco și Smart, iar diferențele chiar se simt.

În modul Comfort, mașina devine extrem de relaxată și rafinată, perfectă pentru oraș și drum lung. În Sport, accelerația răspunde mai rapid, direcția pare mai fermă, iar mașina capătă un caracter mai dinamic. Modul Eco prioritizează consumul redus și maximizează rularea electrică, în timp ce Smart reușește să adapteze automat reacțiile mașinii în funcție de stilul de condus și condițiile de drum.

Ce nu mi-a plăcut a fost schimbătorul de viteze, care este plasat în spatele volanului, deasupra manetei pentru ștergătoarele de parbriz și lunetă. Există riscul să le mai încurci câteodată, la plecarea de pe loc, dacă nu ești atent. Cert este că mașina nu va intra în marșarier în momentul în care te deplasezi înainte cu o anumită viteză.

Asistenții de siguranță

Renault a echipat noua generație cu o serie de tehnologii care până nu de mult erau întâlnite mai ales pe automobile din segmente superioare. Unul dintre sistemele care mi-au plăcut foarte mult este pilotul automat adaptiv. Acesta funcționează fluent și reușește să păstreze automat distanța față de mașina din față, accelerând și frânând natural.

În traficul aglomerat sau pe drumurile lungi, sistemul reduce foarte mult oboseala la volan și oferă o experiență de condus relaxată. Foarte interesant este și limitatorul inteligent de viteză. Practic, mașina recunoaște automat indicatoarele rutiere și, prin simpla apăsare a unui buton, poate adapta viteza în funcție de limita detectată.

Este un sistem util mai ales pe drumurile naționale sau în zonele unde limitele de viteză se schimbă frecvent și unde este foarte ușor să depășești, fără să îți dai seama, viteza legală. Un alt sistem extrem de util este avertizarea pentru părăsirea benzii fără semnalizare. Dacă mașina detectează că ieși involuntar din bandă, intervine discret și te avertizează imediat.

Pe drum lung, mai ales după multe ore de condus, această funcție oferă un plus important de siguranță. Mi-a atras atenția și sistemul de avertizare pentru unghiul mort. În momentul în care un vehicul se apropie din lateral sau se află într-o zonă pe care nu o vezi ușor în oglinzi, mașina te avertizează imediat.

Este una dintre acele tehnologii care devin rapid indispensabile, mai ales în traficul urban aglomerat sau la schimbările rapide de bandă pe autostradă. Clio VI dispune și de frânare automată de urgență cu detectarea pietonilor și bicicliștilor, un sistem care monitorizează permanent traficul din față și poate interveni automat dacă detectează un risc de impact.

În oraș, această funcție poate face diferența în situații neprevăzute. La toate acestea se adaugă recunoașterea indicatoarelor rutiere, senzorii de parcare, camera video pentru marșarier și asistentul pentru menținerea benzii de rulare, sisteme care transformă experiența de condus într-una mult mai relaxată și sigură.

Ceea ce impresionează este faptul că toate aceste tehnologii funcționează natural și discret. Nu ai senzația că mașina intervine agresiv sau că încearcă să preia controlul, ci mai degrabă că te asistă inteligent exact atunci când este nevoie.

Prețul lui E-Tech full hybrid 160 pleacă de la 22.750 euro, preț din care poate fi scăzut și tichetul Rabla.

Cifre

8,7 secunde sprintul până la sută

180 km/h viteza maximă

160 de cai putere

Avantaje

poate merge doar electric la comandă

silențios și eficient

arată bine

Dezavantaje

poziționarea schimbătorului de viteze

nu poate rula mult electric

capacitate mică a acumulatorului

