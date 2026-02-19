Sfaturi pentru șoferi: Trucuri surprinzătoare pentru deszăpezirea rapidă a mașinii

Specialiștii recomandă însă câteva metode simple și rapide prin care autoturismul poate fi curățat în doar câteva minute, fără efort inutil și fără riscul de a produce daune.

Activează dezaburirea înainte să începi curățarea

Un prim pas este pornirea motorului și activarea sistemului de dezaburire. În timp ce instalația de climatizare încălzește parbrizul din interior, stratul de zăpadă și gheață începe să se desprindă mai ușor.

Pentru îndepărtarea zăpezii este recomandată folosirea unui făraș sau a unei perii speciale pentru autoturisme, mai eficiente decât o mătură obișnuită. Racleta din plastic rămâne cea mai sigură opțiune pentru curățarea geamurilor.

Suflanta de frunze, aliat neașteptat

O soluție mai puțin obișnuită, dar eficientă, este utilizarea unei suflante de frunze. Dispozitivul poate îndepărta rapid stratul de zăpadă afânată de pe caroserie, economisind timp, mai ales după ninsori abundente.

Covorașele de cauciuc

În lipsa uneltelor speciale, covorașele de cauciuc din interiorul mașinii pot fi folosite pentru a împinge și aduna zăpada de pe capotă sau parbriz. Datorită suprafeței mai mari, acestea pot muta un volum mai mare de zăpadă dintr-o singură mișcare.

Greșeli la dezghețarea parbrizului

Pe lângă metodele eficiente, specialiștii atrag atenția și asupra practicilor care pot provoca avarii costisitoare.

Nu turna apă fierbinte peste parbriz – diferența bruscă de temperatură poate duce la fisurarea sticlei.

Nu folosi ștergătoarele pentru a îndepărta gheața – acestea se pot deteriora sau pot zgâria parbrizul.

Nu utiliza obiecte metalice pentru curățare – există risc major de zgâriere sau crăpare a parbrizului.

Nu presăra sare pe parbriz – poate afecta atât sticla, cât și componentele metalice.

În condiții de iarnă severă, prevenția rămâne cea mai bună soluție: folosirea unei huse pentru parbriz sau acoperirea mașinii peste noapte poate reduce semnificativ timpul necesar deszăpezirii dimineața, potrivit spynews.ro.