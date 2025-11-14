Triumph pentru aventură

Noile motociclete vor ajunge în showroom-uri la începutul anului 2026. Ediția Alpine se bazează pe varianta GT Pro și este gândită pentru touring, cu o schemă elegantă de culori Snowdonia White și Sapphire Black cu accente Aegean Blue.

În schimb, Desert Edition derivă din versiunea Rally Pro și este concepută pentru aventuri off-road, adoptând nuanțe Urban Grey și Baja Orange, alături de protecții suplimentare și componente optimizate pentru teren dificil.

În premieră, Tiger 900 primește toba Akrapovič standard, iar Tiger 1200 include sisteme radar Blind Spot Assist și Lane Change Assist, precum și scaune încălzite pentru pilot și pasager. Sub carenaj se regăsesc motoarele cunoscute: trei cilindri de 888 cmc pentru Tiger 900 și 1.160 cmc pentru Tiger 1200, cu 148 CP și 130 Nm. Prețurile nu au fost confirmate pentru Europa, dar livrările vor începe în ianuarie 2026.