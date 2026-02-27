Capcanele pieței imobiliare: Ce trebuie să verifici înainte să cumperi o locuință

Specialiștii avertizează că erori aparent minore - o verificare omisă, o simulare de credit neefectuată, un antecontract semnat în grabă - pot avea consecințe pe termen lung, de la pierderea avansului până la ani de procese.

Decizii pripite, costuri mari

Este indicat să ceri ajutorul unui specialist dacă vrei să iei o decizie pe termen lung. Însă românii, pentru a evita cheltuieli supimentare, preferă să gestioneze singuri astfel de achiziții.

Dar acest lucru poate genera pierderi suplimentare. Pot pierde banii achitați drept rezervare sau avans din cauza unor aspecte la care nu s-au gândit. De regulă, dacă tranzacția nu mai este finalizată din vina cumpărătorului, dezvoltatorul sau vânzătorul are dreptul să rețină suma plătită.

Ce trebuie verificat înainte de semnarea actelor

Înainte de a semna orice document, cumpărătorii ar trebui să analizeze atent mai multe aspecte esențiale:

anul construcției și structura clădirii;

gradul de risc seismic;

situația juridică a proprietății;

existența eventualelor litigii sau sarcini;

starea reală a instalațiilor și finisajelor;

modificări interioare realizate fără autorizație;

calitatea izolației termice;

istoricul inundațiilor sau al altor avarii.

Defectele ascunse pot genera cheltuieli semnificative după mutare, iar problemele juridice pot bloca tranzacția sau pot conduce la litigii de durată.

Reguli noi pentru protecția cumpărătorilor

Schimbări importante au apărut odată cu adoptarea așa-numitei „Legi NORDIS”, care modifică modul de desfășurare a tranzacțiilor imobiliare în România. Dezvoltatorii nu mai pot solicita avansuri foarte mari la semnarea antecontractului, iar suma plătită inițial nu poate depăși 5% din valoarea locuinței.

Prudența, cea mai sigură investiție

Într-o piață imobiliară în continuă schimbare, visul unei case poate deveni rapid un coșmar financiar dacă deciziile sunt luate sub presiune. Specialiștii recomandă evaluări financiare realiste, verificări juridice riguroase și consultanță de specialitate înainte de orice semnătură, potrivit observatornews.ro.

În final, cea mai bună protecție rămâne informarea temeinică. Pentru că într-o tranzacție imobiliară, fiecare detaliu contează.