Cum să economisești 20% la achiziția unui apartament?

Deși avantajele financiare sunt în continuare semnificative, dezvoltatorii nu mai oferă reducerile generoase din anii trecuți, pe fondul schimbărilor legislative și al costurilor tot mai mari de finanțare.

Avantajele cumpărării locuinței din faza de proiect

În prezent, cumpărătorii care rezervă un apartament încă din etapa de lansare a unui proiect pot beneficia de un preț cu până la 10% mai mic decât cel practicat la finalizarea construcției. În fazele intermediare ale dezvoltării, reducerile acordate de dezvoltatori se situează, de regulă, în jurul valorii de 5%.

Specialiștii din domeniu susțin însă că avantajul real se vede pe termen mediu. Având în vedere că finalizarea unui proiect rezidențial durează, în medie, aproximativ doi ani, iar prețurile locuințelor continuă să crească, valoarea apartamentului se poate aprecia considerabil. Astfel, economia totală realizată de cumpărător poate depăși 20% din valoarea proprietății.

Legea Nordis a schimbat regulile jocului

Piața imobiliară a fost influențată în ultimul an și de intrarea în vigoare a Legii Nordis, adoptată pentru a oferi o protecție mai mare cumpărătorilor de locuințe aflate în construcție.

Actul normativ limitează avansurile pe care dezvoltatorii le pot încasa de la clienți înainte de finalizarea proiectelor. Dacă pentru cumpărători măsura reprezintă o garanție suplimentară împotriva eventualelor fraude sau întârzieri, pentru dezvoltatori aceasta a însemnat o schimbare majoră a modelului de finanțare.

În lipsa posibilității de a susține construcțiile din avansurile încasate de la clienți, multe companii sunt nevoite să apeleze la credite bancare, într-un context marcat de costuri ridicate ale finanțării. Ca urmare, marja de negociere a prețurilor s-a redus considerabil.

Vânzările au scăzut, oportunitățile rămân

Chiar și în aceste condiții, cumpărarea unei locuințe din faza de proiect continuă să fie o opțiune atractivă pentru persoanele care nu au nevoie să se mute imediat. Contextul actual, caracterizat de prețuri ridicate și de o încetinire a vânzărilor, poate crea oportunități pentru cumpărătorii dispuși să aștepte finalizarea construcției.

Datele din piață arată că numărul rezervărilor și al tranzacțiilor este semnificativ mai mic, în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut, în unele cazuri înregistrându-se scăderi de până la 50%.

Ce să verifici înainte de semnarea contractului?

Specialiștii recomandă prudență înainte de achiziționarea unei locuințe aflate în faza de proiect. Chiar dacă noile reglementări oferă o protecție suplimentară cumpărătorilor, este esențială verificarea istoricului dezvoltatorului, a proiectelor finalizate anterior și a situației financiare a companiei.

O analiză atentă a dezvoltatorului și a documentației proiectului poate reduce riscul unor probleme ulterioare și poate transforma investiția într-o oportunitate avantajoasă pe termen lung, potrivit observatornews.ro.