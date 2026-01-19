Piața imobiliară din București-Ilfov, în picaj: scădere accentuată în ultimul trimestru din 2025

Peste 159.500 de case și apartamente au fost tranzacționate în 2025 în România, în scădere cu 5,3% comparativ cu rezultatul înregistrat în 2024, în timp ce în București și județul Ilfov au fost vândute peste 55.000 de unități rezidențiale, în scădere cu 8,5% față de rezultatul din 2024, potrivit statisticilor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.



Cele mai slabe luni pentru vânzările de locuințe din 2025 înregistrate în București și împrejurimi, regiune în care se tranzacționează pentru o treime din locuințele vândute anual în România, au fost aprilie, cu un minus anual de 25% - într-un context în care în luna aprilie a acestui an a fost o perioadă de concedii prelungite prilejuite de sărbătorile Pascale și vacanța de 1 mai – și în luna decembrie, cu o scădere a vânzărilor de 24% față de decembrie 2024.



Anunțul majorării cotei TVA la cumpărarea unei locuințe noi de la 1 august 2025 a dus la un vârf de vânzări în luna iulie, când în București și Ilfov s-a înregistrat o creștere anuală de 12,6%, în timp ce în august s-a înregistrat o creștere anuală de 10,2%.

Următoarele patru luni ale anului anterior au adus vânzări de locuințe din ce în ce mai mici: în septembrie s-a înregistrat o scădere anuală de 8,5%, în octombrie și noiembrie de 22% și în decembrie de circa 24% față de vânzările înregistrate în lunile similare din 2024.



De regulă, ultimele luni sunt sinonime cu cele mai mari vânzări de locuințe înregistrate pe parcursul unui an, 2025 fiind singurul an în care s-a înregistrat o excepție. În urma scăderii de vânzări de locuințe din 2025, piața rezidențială din București și împrejurimi a revenit la volumul înregistrat în 2023.

„Piața rezidențială mass market, care se baza într-o proporție covârșitoare pe tranzacții cu TVA de 9%, a frânat puternic după luna iulie - iar un efect la fel de nociv este și scăderea semnificativă a numărului de antecontracte încheiate. Vânzările pe segmentul middle market sunt în continuare foarte bune, creșterea TVA pentru aceste locuințe fiind una marginală – iar acest lucru arată că nevoia de locuire este reală iar cererea era solidă în ansamblul său. Însă accesibilitatea la locuințe noi a fost îngreunată semnificativ pe segmentul mass market, ceea ce va duce la creșterea chiriilor pe termen scurt și mediu. Majorările de taxe pot fi benefice dacă aduc încasări bugetare mai mari, dar dacă duc la pierderi prin scăderea vânzărilor și a investițiilor, economia în întregul său suferă mult mai mult - ceea ce va duce într-un final nu la câștiguri ci la pierderi semnificative!”, a declarat Andrei Sârbu, CEO SVN Romania, scrie agenda construcților.ro.

Timiș a fost și în 2025 cea mai importantă piață rezidențială regională din România după regiunea București – Ilfov, ținând cont de numărul de unități rezidențiale tranzacționate, depășind astfel Cluj, Constanța, Brașov și Iași, potrivit datelor centralizate de către SVN Romania.



Cele mai bune rezultate de vânzări de locuințe în rândul celor mai importante piețe regionale au fost înregistrate în Cluj, unde vânzările au crescut cu 1,7% în 2025 față de anul anterior, și în Constanța, unde anul trecut a fost înregistrat un număr similar de tranzacții rezidențiale cu cel din 2024.

Pe de altă parte, cele mai mari scăderi ale vânzărilor rezidențiale înregistrate anul trecut au fost în Iași, unde s-au vândut cu 23,5% mai puține locuințe comparativ cu 2024, și în Brașov, unde vânzările rezidențiale au fost cu 13,8% mai reduse comparativ cu cele înregistrate în urmă cu un an. În Timiș s-a înregistrat un rezultat de vânzări cu 6,4% mai redus.



