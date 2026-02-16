Adevărul despre „băieții deștepți” din energie

Creșterea prețurilor la energie și blocarea investițiilor reale nu sunt rezultatul unor jocuri izolate făcute de așa-numiții „băieți deștepți”, ci efectul unui sistem administrativ permisiv, tolerat și prost reglementat, susține Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI).

Reacția vine după declarațiile premierului Ilie Bolojan, care a afirmat că în sistemul energetic există actori care au blocat investițiile prin rezervări speculative de capacitate, fără intenția de a construi efectiv noi surse de producție.

„Băieții deștepți nu apar într-o piață funcțională”

Potrivit lui Chisăliță, speculatorii nu sunt cauza principală, ci produsul unui cadru legislativ și instituțional defectuos.

„Băieții deștepți nu apar spontan într-o piață funcțională. Ei sunt creați de reguli scrise prost, de lipsa sancțiunilor și de instituții care aveau obligația să prevină aceste distorsiuni”, afirmă expertul.

Acesta subliniază că Avizele Tehnice de Racordare (ATR) nu sunt simple documente birocratice, ci instrumente-cheie ale pieței, emise în baza unei legislații aprobate de Parlament și reglementate de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei.

Dacă legislația a permis rezervări masive fără garanții financiare serioase, termene prelungite la nesfârșit pentru proiecte „pe hârtie” și

lipsa anulării automate a proiectelor neimplementate, atunci, spune Chisăliță, responsabilitatea este la legiuitor și reglementator, nu la cei care au profitat de aceste breșe.

Blocaje administrative, efecte economice

Rezultatul acestui sistem permisiv este unul cu impact direct asupra populației:

investiții reale blocate

ofertă limitată de energie

volatilitate crescută în consum

prețuri mai mari suportate de cetățeni și economie

„Blocarea investițiilor în producție și stocare înseamnă ofertă limitată. Ofertă limitată înseamnă prețuri mai mari. Aceste efecte au fost previzibile”, avertizează Chisăliță.

Președintele AEI atrage atenția că managementul instituțiilor din energie este bine plătit tocmai pentru a preveni astfel de situații, iar invocarea „complexității sistemului” nu mai poate fi o scuză.

În opinia sa, situația actuală indică:

pasivitate administrativă

management defectuos

toleranță convenabilă

posibilă complicitate instituțională

Ce măsuri concrete propune Dumitru Chisăliță

Pentru a trece de la discurs la fapte, expertul cere:

Audit public, complet și independent al tuturor mecanismelor care au dus la distorsiuni în piața energiei Corecții normative imediate, cu termene clare Stabilirea responsabililor și a termenelor de implementare Evaluarea managerială reală a instituțiilor implicate Schimbarea conducerilor acolo unde se constată pasivitate sau complicitate Mecanisme de prevenție pe termen lung, pentru a evita repetarea fenomenului sub alte forme

Problema nu este simptomul, ci boala

„Băieții deștepți” sunt, în viziunea lui Dumitru Chisăliță, doar simptomul unui ecosistem administrativ care permite capturarea unei resurse publice fără consecințe.

„Românii nu mai plătesc doar energia. Plătesc și costul instituțiilor care nu au prevenit distorsiunea. Nu mai e nevoie de vorbe. E nevoie de decizie”, conchide președintele AEI.

Mesajul este clar: fără eliminarea cauzelor, nu doar a efectelor, piața energetică va continua să producă noi „băieți deștepți” — sub alte forme, prin alte mecanisme.