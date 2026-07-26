Generația X refuză „pensionarea de vis” a Boomerilor. Motivul din spate schimbă totul

Diferența dintre „a te pensiona înainte” și „a te pensiona înapoi”

Benjamin Brandt, planificator financiar certificat cu aproape două decenii de experiență în consilierea persoanelor aflate la pragul pensionării, a observat un tipar clar în discuțiile cu clienții săi din cele două generații. El descrie fenomenul printr-o metaforă simplă: Boomerii se pensionează „înainte”, în timp ce Generația X se pensionează „înapoi”.

Când îi întreabă pe clienții din generația Boomer ce planuri au pentru pensionare, răspunsurile sunt aproape mereu la fel: vor să petreacă mai mult timp în grădină, să joace golf de câteva ori pe săptămână sau să construiască mobilier în garaj. Toate aceste activități au un lucru în comun — sunt lucruri pe care persoana respectivă nu le-a făcut niciodată cu adevărat, ci doar și le-a imaginat că i-ar plăcea, potrivit Up Worth.

Problema, spune Brandt, este că această abordare este, în esență, un pariu. Nu ai de unde să știi cu certitudine dacă activitatea la care ai visat ani întregi, în timp ce stăteai la birou, îți va aduce aceeași satisfacție într-o dimineață obișnuită de marți, când nu mai ai absolut nimic altceva de făcut. Uneori pariul dă roade. Alteori, planificatorul primește telefoane de la clienți dezamăgiți, care recunosc că s-au săturat de golf și se întreabă dacă asta e tot ce oferă pensionarea.

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Cum arată strategia Generației X

Spre deosebire de Boomeri, Generația X nu mizează pe presupuneri, ci pe experiență reală. În loc să-și imagineze un viitor ipotetic, se întorc la activitățile care le-au plăcut cu adevărat în tinerețe — pasiuni testate, verificate, despre care știu sigur că le fac plăcere.

Brandt oferă exemple concrete din propria sa clientelă: un bărbat care își reînființează, la propriu, trupa muzicală din tinerețe, cu instrumente, amplificatoare și turneu inclus. Un altul care s-a apucat din nou de skateboarding. Un al treilea care își scoate din cutii cărțile de Magic: The Gathering pentru a organiza turnee. Potrivit specialistului, acest tip de „retro-renaștere” ar putea readuce în actualitate jocurile și hobby-urile specifice anilor '80 și '90, pe măsură ce tot mai mulți reprezentanți ai Generației X ajung la vârsta pensionării.

Diferența fundamentală, explică Brandt, este că abordarea „înapoi” se bazează pe dovezi, nu pe presupuneri. Este o strategie mai sigură pentru construirea unei pensionări cu adevărat satisfăcătoare.

De ce cele două generații gândesc atât de diferit

Explicația acestui contrast nu ține doar de personalitate, ci și de contextul economic și social în care fiecare generație a crescut. Boomerii nu au avut, practic, niciun model real de urmat. Generația Silențioasă dinaintea lor beneficia, în marea majoritate a cazurilor, de pensii solide și predictibile — dar și de o speranță de viață mult mai mică după retragerea din activitate. Practic, mulți se pensionau, plecau într-o croazieră și, la scurt timp, mureau. Banii erau siguri, dar timpul era incert.

Boomerii au fost prima generație care s-a bucurat de ceea ce Brandt numește o „pensionare completă” — cu pensii private, portofolii de investiții și o perioadă de retragere din activitate care se poate întinde pe 20-30 de ani. Unii dintre ei au petrecut, în cele din urmă, mai mult timp pensionați decât au petrecut activi pe piața muncii. Problema este că nimeni nu le-a oferit un manual de instrucțiuni, pentru simplul motiv că unul asemenea nu exista.

Generația X, în schimb, a avut ocazia să observe îndeaproape acest experiment social, cu bune și cu rele. În plus, spre deosebire de Boomeri, majoritatea nu mai beneficiază de pensii private garantate, ci de planuri de economisire de tip 401K, ale căror rezultate depind în mare măsură de propriile decizii financiare. Cu o marjă de eroare mult mai mică, Generația X a fost nevoită să devină mai deliberată și mai atentă la propriile alegeri — inclusiv la cele legate de fericire, nu doar de bani.

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Exercițiul celor 500 de dolari și mașina timpului

Pentru a-i ajuta pe clienți să identifice ce anume îi va face fericiți la pensie, Brandt folosește un exercițiu mental pe care îl numește „500 de dolari într-o mașină a timpului”, prezentat și în cartea sa, „Retirement Starts Today”.

Scenariul este simplu: primești 500 de dolari și te întorci, printr-o mașină a timpului, la vârsta de 13 ani. Trebuie să cheltuiești toți banii pe tine însuți, până la finalul zilei. La 13 ani, spune Brandt, înțelegi deja valoarea banilor și ai suficientă capacitate de judecată pentru a alege cu grijă, dar imaginația îți este încă vie, neatinsă de treizeci de ani de carieră în mediul corporate.

Ce ai cumpăra, dacă nimeni nu te-ar sfătui cum să cheltuiești banii și ai avea libertatea deplină de a alege orice, oricât de „copilăresc” ar părea? Poate o bicicletă de munte. Poate o tobă. Poate un ghid pentru jocuri de rol și niște zaruri poliedrice. Brandt povestește chiar despre o clientă care, la 13 ani, ar fi cumpărat reviste National Geographic — o pasiune pentru locuri necunoscute, care s-a transformat, decenii mai târziu, într-o dorință reală de a călători și explora lumea la pensie.

Lecția pentru cei care se apropie de pensie

Acest exercițiu simplu arată, de fapt, un adevăr mai profund: interesele din copilărie și adolescență oferă informații reale și utile despre ceea ce ne poate aduce satisfacție la maturitate. Dacă o pasiune veche încă rezonează, merită investit timp și resurse pentru a o reaprinde. Dacă nu mai stârnește niciun interes, poate fi bifată și lăsată în urmă, fără regrete.

Ambele rezultate sunt, în felul lor, un succes, subliniază Brandt — pentru că oferă informații concrete și verificabile, spre deosebire de presupunerile pe care se bazau planurile de pensionare ale generațiilor anterioare. Iar pentru Generația X, cheia unei pensionări reușite pare să stea nu în a inventa un viitor complet nou, ci în a redescoperi ceea ce i-a plăcut cu adevărat cândva.