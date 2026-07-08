Canicula din Europa crește facturile la energie. Aerul condiționat devine o problemă strategică

În același timp, prețurile angro la energie au urcat semnificativ, readucând în atenție presiunea pe care schimbările climatice o exercită asupra infrastructurii energetice.

Țările europene se confruntă cu o nouă provocare: pe măsură ce verile devin mai fierbinți, cererea pentru răcirea locuințelor și clădirilor crește constant. Numărul aparatelor de aer condiționat instalate în gospodăriile private a crescut cu aproximativ 50% în ultimul deceniu, iar vânzările anuale sunt cu peste 30% mai mari față de acum cinci ani.

„Pe măsură ce Europa se încălzește, tot mai mulți oameni își schimbă atitudinea față de aparatul de aer condiționat”, a explicat analistul Agenției Internaționale pentru Energie, Fabian Voswinkel.

Consumul de energie a explodat

Valul de căldură a dus la o creștere vizibilă a cererii de electricitate în cele mai mari economii ale Uniunii Europene.

În Germania, consumul de energie a crescut de la aproximativ 1.267 GWh la începutul lunii iunie la aproape 1.396 GWh în a doua parte a lunii. În Franța, cererea a urcat de la 1.048 GWh la 1.255 GWh, ceea ce reprezintă o creștere de aproape 20%.

Creșteri importante au fost raportate și în Italia și Spania, pe măsură ce milioane de oameni au folosit intens sistemele de răcire pentru a face față temperaturilor de peste 40 de grade Celsius.

Operatorul francez de rețea RTE estimează că fiecare grad Celsius în plus poate genera o creștere a cererii de electricitate cu până la 1 gigawatt. În perioada de vârf a caniculei, aparatele de răcire ar fi contribuit la un consum suplimentar de aproximativ 10-14 gigawați pe zi.

Prețurile energiei au urcat în timpul caniculei

Creșterea consumului, combinată cu limitările de producție, a dus la scumpirea energiei pe piețele angro.

În perioada 23-24 iunie, prețurile au depășit 200 de euro pe megawatt-oră în Germania, s-au apropiat de 160 de euro/MWh în Franța și au trecut de 110 euro/MWh în Spania.

Specialiștii atrag atenția că, deși mulți consumatori sunt protejați temporar prin contracte cu tarife fixe, perioadele lungi cu prețuri ridicate pe piața angro pot ajunge, în timp, să influențeze facturile finale.

Creșterea prețurilor nu a fost cauzată doar de temperaturile extreme. În Germania, producția de energie eoliană a scăzut, ceea ce a dus la utilizarea mai intensă a unor surse mai costisitoare, precum gazul și cărbunele.

În Franța, producția de energie nucleară a fost redusă deoarece apa folosită pentru răcirea reactoarelor a ajuns la temperaturi prea ridicate.

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Aerul condiționat, provocare pentru Europa

Datele Eurostat arată că energia consumată de gospodăriile europene pentru răcire s-a dublat din 2015. Cele mai mari creșteri au fost înregistrate în Franța, Germania, Italia și Spania.

Chiar și așa, aerul condiționat are încă o pondere redusă în consumul total de energie al Uniunii Europene, reprezentând aproximativ 0,8% din consumul final în 2024. Nivelul rămâne mult sub cel din Statele Unite sau Japonia, unde utilizarea sistemelor de climatizare este mult mai răspândită.

Pe măsură ce valurile de căldură devin mai frecvente, răcirea spațiilor nu mai este privită doar ca un element de confort, ci ca o problemă care ține de siguranța populației și de stabilitatea rețelelor energetice.

Soluții pentru reducerea consumului

Experții consideră că eficiența energetică, modernizarea clădirilor și utilizarea unor aparate de răcire mai performante vor avea un rol esențial în următorii ani.

Energia solară ar putea contribui la echilibrarea consumului, deoarece producția fotovoltaică atinge valori ridicate exact în perioadele în care cererea pentru aer condiționat crește.

„Cheia este eficiența energetică și înlocuirea unităților de răcire învechite”, a precizat Fabian Voswinkel.

Europa se pregătește astfel pentru o realitate în care temperaturile extreme vor deveni tot mai frecvente, iar gestionarea consumului de energie va reprezenta una dintre cele mai importante provocări ale următorilor ani, notează english.nv.ua.