ING estimează o inflație de 4.5% la sfârșitul anului

Excluzând acest lucru, imaginea generală a inflației este în general conform așteptărilor, cu semne de relaxare a prețurilor la servicii. În acest context, economișii ING își mențin previziunile că inflație la sfârșitul anului va ajunge la 4,5%

Situația pe scurt

Inflația alimentelor a fost ușor mai mare decât se anticipase, la 0,91% lunar, în timp ce inflația de 0,51% la prețurile nealimentare s-a aliniat cu proiecțiile ING, arată o analiză realizată de instituția bancară În cadrul serviciilor, presiunile generalizate observate anul trecut continuă să se estompeze, în concordanță cu dinamica salarială în scădere și mediul economic din ce în ce mai contracționist (consultați cea mai recentă notă a noastră privind PIB-ul pe această temă aici)

“Principala abatere de la previziunile noastre - și cea mai mare parte a surprizei principale - provine din categoria serviciilor de apă și canalizare. Aceastea au crescut cu 9,1% față de luna precedentă, iar impactul său inflaționist a fost amplificat și de ponderea sa în coșul IPC, care a crescut semnificativ (de la 2,2% în 2025 la 2,8% în 2026). Un nou element, serviciile de jocuri de noroc, intră în coș în acest an, dar cu o pondere neglijabilă de 0,04%.

Inflația de bază a rămas constantă la 8,5%

Energia electrică și gazele au acum ponderi mai mici, ceea ce înseamnă că modificările viitoare ale prețurilor vor avea un impact mai mic asupra inflației totale, un lucru important având în vedere rolul lor trecut ca sursă cheie de volatilitate.

Economia se confruntă deja cu o contracție notabilă, o evoluție care ar trebui să exercite o forță dezinflaționistă puternică în trimestrele următoare.

“Efectele de bază vor menține inflația oarecum stagnantă pe termen scurt, dar ne așteptăm ca valorile să se apropie de 9,0%, față de 10,0%, în lunile următoare, înainte de a decelera mai semnificativ în jurul perioadei iulie-august. Previziunea noastră pentru sfârșitul anului rămâne de 4,5%, cu o medie de 7,3% pentru întregul an”, arată analiza citată.