Parlamentul României va suporta cheltuielile de judecată în cazul medaliei obținute de Ana Bărbosu

Președintele PSD și al Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a anunțat sâmbătă că Parlamentul a identificat soluția prin care România va putea asigura fondurile necesare pentru continuarea procesului de la Lausanne privind medalia olimpică de bronz a gimnastei Ana Maria Bărbosu. Mesajul a fost publicat pe pagina sa de Facebook și vine după ce, la începutul lunii iulie, o sursă din cadrul Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS) declara că statul român nu are bani pentru procesul medaliei de bronz.

Sorin Grindeanu a transmis că România trebuie să își susțină sportivii atunci când consideră că au fost nedreptățiți.

„Ne-am uitat cu toții la fata aceasta minunată, în august 2024, cu steagul pe umeri, plângând de bucurie. Și apoi am văzut cum i se ia totul, în câteva ore. Mă bucur că Parlamentul a găsit acum soluția prin care asigurăm fondurile necesare pentru ca România să meargă până la capăt, la Lausanne, în procesul legat de medalia olimpică a Anei Maria Bărbosu. Nu luptăm doar pentru o medalie de bronz, ci mai ales pentru dreptate. Este un semnal pe care statul are datoria să-l transmită oricărui român ce concurează pentru drapelul tricolor: dacă vi se face o nedreptate, țara asta stă lângă voi. Mult succes, Ana. Suntem alături de tine!”, a transmis liderul PSD.

Finala olimpică la sol de la Jocurile Olimpice de la Paris, desfășurată pe 5 august 2024, a fost una dintre cele mai controversate competiții ale momentului.

Rebeca Andrade, din Brazilia, a câștigat medalia de aur, iar Simone Biles, din Statele Unite, a obținut argintul. În clasamentul inițial, Ana Maria Bărbosu ocupa poziția a treia și devenea, pentru scurt timp, medaliată cu bronz. Sabrina Maneca Voinea era prima clasată sub podium, urmată de Jordan Chiles.

Situația s-a schimbat după ce antrenoarea sportivei americane, Cecile Landi, a contestat nota acordată lui Jordan Chiles la finalul probei. Arbitrii au acceptat contestația și au majorat nota sportivei americane de la 13,666 la 13,766, ceea ce a urcat-o pe podium și a împins-o pe Ana Bărbosu pe locul al patrulea.

Federația Română de Gimnastică a contestat ulterior această decizie la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, spunând că solicitarea echipei americane fusese depusă cu patru secunde după expirarea termenului regulamentar.

Audierile de la TAS au durat aproximativ opt ore, iar tribunalul a admis contestația României. Ulterior, apelul formulat de Federația de Gimnastică a Statelor Unite a fost respins, iar Ana Maria Bărbosu a fost declarată oficial ocupanta locului al treilea în finala olimpică la sol.

Totodată, TAS a precizat că nu are competența de a dispune acordarea unei a doua medalii de bronz pentru Jordan Chiles, deși partea română susținuse și această variantă. În urma deciziei, Sabrina Maneca Voinea a încheiat competiția pe locul al patrulea, iar Jordan Chiles pe poziția a cincea.

Medalia obținută de Ana Maria Bărbosu a reprezentat prima medalie olimpică a României la gimnastică artistică după o pauză de 12 ani.

La 16 august 2024, Comitetul Olimpic și Sportiv Român a primit, la Paris, medalia de bronz atribuită României în urma hotărârii TAS. Ulterior, medalia a fost înmânată Anei Maria Bărbosu în cadrul unei ceremonii organizate la sediul COSR din București.

Reprezentanții COSR au precizat că aceasta nu este aceeași medalie care fusese oferită inițial lui Jordan Chiles la festivitatea de premiere.

Procesul nu s-a încheiat însă. Sabrina Maneca Voinea, convinsă că și ea ar fi meritat o medalie, a atacat decizia TAS la Tribunalul Federal din Elveția. În paralel, Jordan Chiles și Federația Americană de Gimnastică au formulat, la rândul lor, apel împotriva hotărârii.

Între timp, la 8 mai, International Testing Agency a anunțat că Ana Maria Bărbosu a fost suspendată provizoriu începând cu data de 5 mai. Gimnasta a spus că sancțiunea de doi ani a fost aplicată după ce nu a fost găsită de trei ori de agenții antidoping pentru efectuarea controalelor.

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(sursa: Mediafax)