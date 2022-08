Monstruoasa coaliție care-i vânează pe șefii Protecției Consumatorilor

La începutul lunii august, la Costinești ar fi trebuit să cadă în capcană președintele autorității, dar cei care vor să-l cheme în judecată încă nu au dovezi concludente. Aceștia spun că cele șase tone de alimente expirate de la Costinești s-ar fi găsit în unități despre care Horia Constantinescu avea informații, dar nu a acționat până nu au intervenit structurile MAI. Pe de altă parte, șefii autorității spun că își fac doar datoria și împotriva lor sunt cei care încalcă legea.

De la începutul anului 2022, activitatea ANPC a devenit mai intensă, iar comunicarea cu presa - mai agresivă decât a fost vreodată. Președintele ANPC, Horia Constantinescu, l-a depășit în acțiuni pe predecesorul său, Marius Dunca, demis după tragedia de la Colectiv, dar recuperat de PSD și transformat ulterior în senator. Acțiunile lui Horia Constantinescu sunt făcute pe același tipar, însă sunt mult mai dure, iar comunicatele de presă ale autorității și declarațiile președintelui iau peste picior patronii „călcați” de razii.

Încă din luna mai, proprietarii mai multor afaceri din domenii diferite, printre care se numără agenții de turism, mari hotelieri sau lanțuri de magazine, încearcă să-i întindă o capcană mai ales lui Horia Constantinescu, cel care a devenit dușmanul tuturor. Se cere demiterea acestuia, însă situația actuală arată că așa ceva este departe de a se putea întâmpla prea curând.

Am stat de vorbă cu patroni din toate domeniile afectate de raziile ANPC din ultimele luni, iar toți povestesc aproximativ același lucru. „Dunca făcea la fel și a ajuns în Parlament. Dar nici măcar el nu făcea ce face Horia Constantinescu. Făcea circ, lua presa după el, dar acum deja se fac abuzuri. Probabil are de executat niște ordine, ca să ajungă și el în Parlament, dar îl vom prinde foarte curând, cu propriile lui arme și cu armata lui de jurnaliști de la Constanța, de unde a venit la ANPC”, spune un patron supărat, de pe Litoral, unde a început un adevărat scandal în legătură cu raziile autorității.

Mâncarea stricată, preluată de la magazine

Vârful de sezon estival a debutat cu o captură fără precedent a Poliției, la Costinești, unde ANPC a ajuns mai târziu. În legătură cu cele șase tone de mâncare stricată descoperite sâmbătă, 6 august, la mai multe localuri din această stațiune circulă două variante, dintre care una a ANPC și una a coaliției patronilor supărați, care vor capul lui Horia Constantinescu. Prima variantă a poveștii este că ANPC a descoperit alimentele expirate chiar și de trei ani, dar inspectorii nu au avut acces în localuri și au chemat în ajutor Poliția. A doua variantă este a dușmanilor președintelui ANPC: „El știa exact ce se întâmplă acolo și chiar a fost văzut când a intrat prin spate, pentru că ăia sunt prietenii lui. Dacă nu ar fi făcut IGPR acțiunea, nici măcar nu s-ar fi dus în control, dar a fost nevoit să alerge acolo și să facă tot circul ăla, pentru că altfel era demis pe loc. A avut noroc. A ajuns la timp și s-a lăudat că a descoperit el ce urmărea Poliția de câteva luni. Nici măcar nu e prima oară când se întâmplă, iar el, care a avut afaceri la Costinești, ani de zile, și cu discoteca Ring, și cu plaja, știe foarte bine ce se întâmplă acolo. Paul Anghel nu e ca el. Îl cunoaștem și pe el de mulți ani. E adus de PNL, păstrat de PSD, apoi a rămas pe funcție sub toate guvernele. E omul tuturor partidelor, pentru că, de fapt, e al celor din spatele tuturor partidelor, dar nu a făcut porcării. Acum se compromite și el, pentru că dictează Constantinescu”, spune o sursă a noastră.

Suspectat de complicitate cu vinovații

Peste cele două variante ale poveștii intervenției de la Costinești vine și cea a MAI, confirmată chiar de Horia Constantinescu: acesta a precizat că ANPC nu a aplicat sancţiuni în urma acestui control deoarece acţiunea a fost a Ministerului Afacerilor Interne, care urmează să stabilească dacă în acest caz se va întocmi dosar penal. Una dintre terasele la care s-a găsit carne expirată a fost redeschisă a doua zi, iar cu produsele nu se știe ce s-a întâmplat după razie. „Mărfurile respective au fost lăsate în custodie. Nu putem ridica câteva tone de carne expirată. ANPC nu are camere de frig, nici una din structurile participante nu are spaţii de depozitare. Vom îndruma acolo societăţile de incinerare ce vor proceda la distrugerea întregii cantităţi”, le-a explicat Horia Constantinescu jurnaliștilor, imediat după acțiune.

În comunicatul de presă al ANPC de pe 8 august se preciza și faptul că în curtea interioară a societății comerciale la care s-au găsit cele mai mari nereguli ar fi încercat să pătrundă inspectorii autorității de mai multe ori, în ultimii patru ani, dar n-au reușit. Abia acum, „umăr la umăr”, au descins cu succes, împreună cu structurile MAI. În acest caz se pune însă întrebarea de logică elementară: de ce nu au apelat la Poliție din prima, adică de acum patru ani? Alt punct slab al comunicatului este în legătură cu alimentele despre care ANPC spune că știa că se cumpără de la magazine imediat înainte sau chiar după expirare, dar declarația nu se confirmă în cea venită din partea IGPR, care avea informații despre alimente expirate de mai mulți ani, ceea ce s-a confirmat la confiscarea cărnii din 2019. Cu astfel de bâlbe, Horia Constantinescu nu a reușit decât să confirme suspiciunile de complicitate cu unitățile de alimentație publică de la Costinești care au fost controlate abia după acțiunea MAI.

Informațiile existau de mai mulți ani

MAI urmărea preluarea mărfurilor expirate „la pont”, după ce au existat informații în legătură cu mâncarea expirată pe care unele unități de alimentație publică din stațiunea Costinești o cumpără de la hipermarketurile din județul Constanța, anual, mai ales în vârf de sezon, când crește cererea, odată cu numărul turiștilor. Este aceeași perioadă în care încep și scandalurile legate de toxiinfecțiile alimentare pe litoral, în fiecare an. Polițiștii aveau deja informații despre marile lanțuri de magazine de la care urma să se livreze marfa expirată din 2019 și 2020, iar astfel s-a ajuns la timp, pentru a opri intrarea pe piață a alimentelor aduse în TIR-uri. ANPC doar a participat la acțiunea IGPR, deși ar fi putut să descopere marfa expirată la magazinele respective, în urma controalelor care s-au făcut, cu scandal, pe Litoral, încă din primăvară.

Abia de săptămâna trecută au început controalele ANPC la marile lanțuri de magazine din județul Constanța, unde s-au găsit aceleași mărfuri expirate. Autoritatea a-nchis mai multe magazine și a confiscat alimentele neconforme, iar controalele continuă, în această perioadă.

Mici afaceriști umiliți de inspectori

Patronii se plâng însă de faptul că aceste controale sunt doar pentru unii, în timp ce alții sunt lăsați în pace. „La noi au venit în luna iunie. S-au purtat oribil. Noi suntem oameni simpli, am lucrat în străinătate și am transformat casa părintească în pensiune. Totul e curat, ne-am autorizat, știm că e totul în regulă, dar au căutat și pe sub paturi să găsească ceva, orice, ca să ne amendeze sau să ne închidă. Ne-au dat amendă pentru că s-a urcat pisica pe masa din curte. La noi e ca la țară, că de-aia e pensiune. Cine vine aici vrea să vadă animale, iarbă, curte. Se mai întâmplă să sară pisica pe masă, că nu pot s-o țin legată. Și-au bătut joc de noi și una, o inspectoare, ne-a mai și zis, când a plecat, să zicem mersi că e doar amendă și nu ne-au închis. M-am simțit umilită cum n-am mai fost niciodată. Am plâns după ce au plecat și era să ajung la spital, cu tensiunea crescută. Parcă suntem pe timpul poterei despre care am învățat la școală, la ora de istorie”, spune o patroană de pensiune din Delta Dunării. Astfel de povești spun și alți patroni de pensiuni și terase din toată țara.

Amenzi și pentru spațiile nefolosite

Nu doar micii afaceriști se plâng de abuzuri din partea ANPC. Un mare hotelier din București s-a trezit cu 35 de camere închise de ANPC și cu amendă, deși ele nu erau deschise pentru turiști. „A venit la recepție un inspector de-al lor și a-ntrebat câte camere sunt goale. Recepționerul i-a spus că sunt 35 de camere. Erau închise de mine, pentru că după pandemie nu ne-am mai permis să le deschidem pe toate. Am calculat câte putem vinde anul ăsta și urma să le băgăm pe celelalte în renovare, dar ne-au amendat pentru că nu era curățenie în camerele care nu erau deschise. Și cică ni le-au închis ei. Dar erau deja închise de mine, de câteva luni”, explică patronul unui hotel.

Alți proprietari s-au trezit cu inspectorii ANPC în control, deși nu sunt în circuitul turistic. „La noi au venit și ne-au închis piscina, deși noi nu am mai deschis hotelul pentru circuitul turistic din 2019, fiind doar proprietari, în regim time-sharing. Au ieșit proprietarii din camere și i-au întrebat ce caută pe proprietate privată. Inspectorii și-au dat seama că e o eroare, dar au spus că au fost trimiși și nu au ce să facă”, spune un proprietar de cameră în regim time-sharing, la un hotel din Olimp.

Alți patroni de afaceri de pe Litoral spun că ANPC și-a intensificat raziile mai ales în zonele vizate de rechinii imobiliari, iar Horia Constantinescu ar fi de neoprit pentru că este susținut de foarte mulți dintre cei care vor să preia afacerile din această zonă turistică, cel mai mare sprijin venind din partea ministrului Economiei, Florin Spătaru.

Patronii supărați au decis să adune probe audio, video și foto, pentru a da în judecată autoritatea, în solidar cu președintele și cu directorul general. Au pus la cale și acțiuni de prindere în flagrant delict a acestora, când merg pe teren, dacă vor face abuzuri.

