România îşi face „rebranding” pentru turismul balnear, la 5 stele

Două hoteluri de 5 stele se întrec în atragerea turiștilor „de lux”, din România și din vestul Europei, la Băile Felix, de anul acesta. Un alt exemplu de succes este județul Mureș, mai ales cu stațiunea Sovata, unde s-au dezvoltat centre de wellness în hoteluri de lux, în ultimii ani. Există și o regiune care se pregătește să reintre pe piața balneară, după o lungă perioadă de stagnare, în urma unei investiții din fonduri europene: la Pucioasa a fost construită o nouă zonă turistică, total diferită de cea veche, pentru a atrage o categorie nouă de public.

Un alt exemplu de succes este la Băile Herculane, unde hotelurile renovate și organizarea de evenimente au schimbat total publicul stațiunii, în ultimul deceniu. Studiile de piață pe care le-au făcut hotelierii arată că sunt mai multe șanse ca oferta balneară din România să se vândă în condiții de lux decât în cele practicate de Casa de Pensii, cu reduceri și subvenții pentru cei care beneficiază de bilete de tratament.

La Ministerul Dezvoltării și Turismului a fost elaborată, acum aproape 20 de ani, o strategie pentru turismul balnear al României, dar nu a fost aplicată niciodată. Cei care au participat la grupurile de lucru pentru elaborarea strategiei își amintesc și astăzi că ar fi trebuit să se investească masiv în zone de agrement care să îmbine ofertele de tratament balneoclimateric și cele de wellness, SPA și aqua-park-uri, pentru a se putea lansa mai ales pe piața internațională un nou tip de ofertă.

Chiar dacă nu s-a mai ținut cont de acest nou concept, hotelierii și-au făcut singuri studiile de piață și au ajuns la concluzia că ar avea mai mult de câștigat dacă se adresează unei categorii de turiști cu putere financiară mai mare, din țară și din străinătate, nu doar pensionarilor, ci și celor de vârstă medie care au nevoie de programe de relaxare sau de recuperare, dar și familiilor, cu oferte de agrement pentru copii.

Sovata a fost unul dintre primele „branduri” de acest fel din noul turism balnear românesc, intrând imediat după primele investiții în concurență cu stațiunile balneare din Ungaria. Modelul a fost preluat, cu succes, de Oradea, unde există ape termale, iar acum se ridică la 5 stele și stațiunea de lângă Oradea, Băile Felix, care din acest an are deja două astfel de hoteluri, la Complexul Lotus și la Complexul President.

S-a ținut cont de cerințele turiștilor

Cel de-al doilea a fost inaugurat chiar în acest weekend, pe 27 iunie. Pentru complexul care s-a axat tot mai mult, în ultimii ani, pe ofertele premium, atrăgând un număr mare de turiști străini, noul hotel de 5 stele (Grand Hotel President) înseamnă un moment deosebit în istoria sa de 25 de ani.

„Inaugurarea Grand Hotel President reprezintă nu doar deschiderea unui nou hotel de 5 stele, ci și confirmarea angajamentului continuu al grupului de a investi în dezvoltarea turismului românesc și de a oferi oaspeților experiențe la cele mai înalte standarde de confort, relaxare și ospitalitate. Grand Hotel President este un hotel de 5 stele conceput pentru a oferi o experiență completă de relaxare, wellness, business și recreere. Noua investiție pune la dispoziția oaspeților 116 spații de cazare moderne și elegante, precum și facilități dedicate atât turiștilor aflați în căutarea relaxării, cât și segmentului corporate, inclusiv o sală de conferințe cu o capacitate de până la 40 de persoane”, spune managerul complexului hotelier.

Toate acestea au fost prevăzute de investitor după analiza feedback-ului primit de la turiști, în ultimii ani. Ideea extinderii și a construirii unui nou corp de 5 stele a venit încă din 2017, iar hotelierul a și început investiția imediat după ce și-a calculat beneficiile pe care le va avea cu noua ofertă de lux, dar a existat o perioadă de stagnare în pandemie, apoi una de relansare pentru creșterea profitului, până anul acesta, când investiția s-a finalizat și noul hotel a fost inaugurat.

Se adaugă serviciile de înfrumusețare

Centrul SPA al Grand Hotel President oferă facilități moderne dedicate relaxării și stării de bine, incluzând două saune finlandeze uscate (90°C și 70°C), o saună turcească, o saună cu sare de Himalaya, o saună cu infraroșu cu vedere panoramică, precum și o saună suplimentară situată la etajul 8 al hotelului. Oferta este completată de servicii de înfrumusețare și wellness, concepute pentru a oferi o experiență premium și momente autentice de răsfăț. Hotelul beneficiază de 6 piscine interioare și exterioare, atât pentru adulți, cât și pentru copii, inclusiv o spectaculoasă piscină infinity amplasată la ultimul nivel al hotelului, cu o panoramă impresionantă asupra stațiunii Băile Felix. Prin combinația dintre confort, gastronomie, facilități moderne de agrement și servicii premium, Grand Hotel President își propune să devină una dintre cele mai importante destinații de ospitalitate, wellness și relaxare din România.

Proiectele europene care au schimbat conceptele din trecut

Dacă în centrul și nord-vestul țării s-a dezvoltat foarte mult oferta de lux pentru stațiunile balneare, pe baza cererii venite din mai multe state europene, vechile stațiuni din Muntenia și Oltenia au rămas puțin în urmă în privința modernizărilor, dar și aici au apărut hoteluri de lux și baze de tratament cu dotări de ultimă generație – la Călimănești și Căciulata, la Govora, iar recent s-au finalizat lucrările pentru o nouă stațiune din Pucioasa, județul Dâmbovița, care va schimba radical percepția turiștilor în legătură cu oferta acestei zone.

Aici s-a construit o nouă atracție turistică pentru tineri și familii care au copii, în general pentru cei care nu merg „la băi” pentru tratamente, ci mai ales pentru agrement și relaxare.

Investiția de la Pucioasa face parte dintr-un nou proiect strategic finanțat din bani europeni - „Modernizare și amenajare peisageră în zona centrală a stațiunii balneoclimaterice oraș Pucioasa” (SMIS 113119) – care include și zona centrală a orașului.

Spațiile de recreere și agrement se întind pe o suprafață de peste 26.000 metri pătrați. Noua strategie pentru turismul balnear se bazează pe sloganul „De la clienți la oaspeți”, fiind centrată pe conceptul de Wellness de lux.

„Această investiție marchează o schimbare de paradigmă în modul în care stațiunea își întâmpină vizitatorii. Scopul este transformarea turiștilor din simpli „clienți” în „oaspeți” ai unei stațiuni de renume național și internațional. Prin combinarea factorilor naturali de cură cu facilitățile de recreere activă”, a explicat primarul orașului, Constantin Ana, subliniind că Pucioasa devine un loc ideal pentru relaxare și combaterea stresului cotidian.

Obiectivul general al proiectului este creșterea numărului de vizitatori cu peste 20% față de anul 2016, consolidând poziția stațiunii ca un hub de sănătate și wellness în regiunea Sud-Muntenia, iar investiția a fost cofinanțată din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Ne aliniem tendințelor europene

Astfel de investiții s-au făcut în toate județele care atrag turiști prin oferta balneară. În total, în România s-au făcut investiții de peste 568 de milioane de lei, fiind amenajate zone de relaxare, agrement și wellness pe o suprafață totală de peste 90.400 de metri pătrați. Astfel, România se aliniază tendințelor europene în materie de turism de wellness, cu investiții semnificative în infrastructura dedicată relaxării și sănătății. Anul acesta s-au finalizat 25 de proiecte publice și public-private de acest tip, la nivel național, având ca obiectiv dezvoltarea de centre moderne de relaxare și SPA.

Din punct de vedere numeric, județul Gorj e lider național în proiecte SPA, 7 astfel de investiții, cu sprijinul autorităților locale, iar pe locurile următoare în top sunt alte județe din zona Olteniei: Dolj (3 proiecte), Vâlcea (3 proiecte) și Mehedinți (1 proiect).

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