Scumpirea energei afectează GRAV profitul Electrica. Scădere de peste 81% în primele 9 luni din 2021

Societatea Electrica anunță un profit net de 72 milioane de lei în primele 9 luni din acest an, cu 81,8% mai mic față de aceeași perioadă din 2020, când profitul se situa la 461 milioane de lei. Veniturile operaţionale sunt de circa 5,1 miliarde de lei, mai mare 5,4%.

Acțiunile operatorului de electricitate au scăzut cu 14% de la începutul anului.

Profitul a fost afectat de scumpirile energei electrice ca urmare a liberlizării totale a pieței dar si din nerecuperarea diferenţelor de costuri de achiziţie a energiei electrice din perioadele anterioare şi recunoaşterea venitului din reversarea ajustării de depreciere pentru TVA neîncasat, aferent creanţelor combinatului chimic Oltchim.

“Piata de energie din România a înregistrat şi în trimestrul al treilea din acest an, similar cu pieţele europene, o creştere abruptă a preţurilor la energie, de aproximativ 50% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Mediul volatil din această perioadă excepţională reprezintă un factor de risc important, atât pentru furnizori, cât şi pentru distribuitorii de energie. Am luat în considerare toate potenţialele scenarii, am identificat soluţii pentru a asigura continuitatea în aprovizionare şi pentru a ne consolida rezilienţa la şocuri viitoare, ne-am respectat angajamentele faţă de clienţi, însă acumularea unor costuri suplimentare semnificative, în special din achiziţia de energie, a avut impact inclusiv asupra rezultatelor financiare din acest trimestru”, spune Corina Popescu, CEO-ul companiei.

Cheltuielile de capital au ajuns la 297,2 milioane de lei, în scădere cu 28,7%, comparativ cu 416 milioane de lei în 2020.

Cheltuielile cu achiziţia de energie electrică au crescut cu 650 de milioane de lei, respectiv 23,4%, ajungând la 3,4 miliarde de lei, faţă de 2,7 miliarde anul trecut, din cauza majorării preţului de achiziţie a energiei electrice pe segmentul de furnizare.

Veniturile din segmentul de distribuţie de energie electrică s-au redus cu 97,2 milioane de lei, respectiv 4,8%, la 1,9 miliarde de lei, dintre care 938 de milioane de lei venituri cu clienţi externi ai grupului. Contribuţia segmentului de distribuţie de energie electrică la veniturile consolidate ale societăţii a fost de 18,7%.