Scumpiri uriașe la miere, 2025. De ce au crescut prețurile

Compania Apisrom din Muntenii de Jos, Vaslui, unul dintre cei mai importanți achizitori, a anunțat prețurile pentru mierea românească în această toamnă.

Cât costă mierea

Acestea variază de la 10 lei/kg pentru mierea de rapiță până la 28 lei/kg pentru mierea de salcâm bio, cea mai scumpă variantă.

Miere de rapiță – 10 lei/kg

Miere polifloră – 11,5 lei/kg

Miere de tei – 15 lei/kg

Miere de salcâm – 24 lei/kg

Miere polifloră bio – 14 lei/kg

Miere de tei bio – 16 lei/kg

Miere de salcâm bio – 28 lei/kg

Apicultorii înscriși în Registrul Agricultorului beneficiază de o cotă forfetară de 8% și un bonus suplimentar de 0,50 lei/kg pentru transportul propriu la centrul de colectare.

Cum au cresut prețurile în ultimii ani

Comparativ cu 2022, prețurile la procesatori s-au scumpit. Mierea de salcâm, care atunci se vindea cu 16-18 lei/kg, a depășit acum 24 lei/kg, iar varianta bio ajunge la 30 lei/kg. Pe piața liberă, prețurile se situează între 50 și 70 lei/kg, conform Alinei Oachiș Mateș, director de marketing în domeniul apicol.

Importurile de miere din Uniunea Europeană vor crește cu 50-60% în acest an.

Cauzele creșterii prețurilor

Răzvan Coman, președintele Asociației Crescătorilor de Albine din România (ACA), explică scumpirile prin producția slabă din 2025. Vremea neprielnică, cu ploi în perioada înfloririi, urmată de secetă a afectat culesul de salcâm, tei și floarea-soarelui.

Cerere în creștere

În pofida prețurilor ridicate, consumul de miere în România este în creștere, cu o medie anuală de 1,2 kg/persoană, față de 850 g în urmă cu un deceniu, potrivit datelor ACA. Creșterea interesului pentru produsele naturale și beneficiile pentru sănătatte susțin această tendință, potrivit a1.ro.

Anul 2025 confirmă astfel un trend ascendent al prețurilor mierii, cauzat atât de producția scăzută, cât și de majorarea costurilor de producție și transport. Însă mierea românească rămâne apreciată pentru calitatea sa remarcabilă.