Transgaz a raportat un profit net consolidat de 899,2 milioane lei, în 2025, de 2,2 ori mai mare față de 2024

La nivel individual, compania Transgaz a înregistrat un profit net de 808,7 milioane de lei, anul trecut, de 2,2 ori peste 2024.

Comparativ cu realizările la 31 decembrie 2024 profitul brut preliminat la 31 decembrie 2025 înregistrează o creștere de 203% respectiv cu 473.844 mii lei iar profitul net realizat înregistrează o creștere de 206% respectiv cu 416.763 mii lei. Profitul net este cu 463.788 mii lei superior celui prevăzut în BVC înregistrând o creștere de 234%, potrivit companiei.

Veniturile din activitatea de exploatare înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12 înregistrează o creștere cu 512.522 mii lei, la 2,61 miliarde lei, la final de 2025.

Începând cu data de 1 octombrie 2023 s-au aplicat tarifele de transport gaze naturale aprobate prin Ordinul Președintelui ANRE nr.68 din 30.05.2023. Venitul reglementat aprobat aferent transportului gazelor naturale în perioada 1 octombrie 2023 – 30 septembrie 2024 este de 1.647.347.820 lei.

Începând cu data de 1 octombrie 2024 s-au aplicat tarifele de transport gaze naturale aprobate prin Ordinul Președintelui ANRE nr.17 din 29.05.2024. Venitul reglementat aprobat aferent transportului gazelor naturale în perioada 1 octombrie 2024 – 30 septembrie 2025 este de 2.005.006.850 lei.

Începând cu data de 1 octombrie 2025 s-au aplicat tarifele de transport gaze naturale aprobate prin Ordinul Președintelui ANRE nr.22 din 05.06.2025. Venitul reglementat aprobat aferent transportului gazelor naturale în perioada 1 octombrie 2025 – 30 septembrie 2026 este de 2.301.699.490 lei.

Cheltuielile de exploatare înainte de echilibrare și de activitatea de construcții conform cu IFRIC12 înregistrează o creștere cu 158.274 mii lei, la 1,9 miliarde lei.

Cheltuielile financiare au înregistrat o creștere cu 19.446 mii lei, în principal pe seama diferențelor nefavorabile de curs valutar, potrivit companiei.

Secretariatul General al Guvernului deține 58,5% din Transgaz.

Acțiunea Transgaz este una de portofoliu, atractivă, pe fondul obiectului de activitate al companiei, statutului de monopol deținut de TRANSGAZ în transportul gazelor naturale, poziției deținute de companie pe piața energetică națională și internațională, profilului financiar robust și capacității TRANSGAZ de a genera performanțe, politicii de dividende atractive, precum și calității actului de management al companiei, conform prezentărilor făcute la Bursa de Valori București.