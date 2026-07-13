Euro crește la început de săptămână și ajunge la 5,2339 lei

De asemenea, leul a pierdut teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,5801 lei, în creştere cu 0,10 bani (+0,02%), comparativ cu vineri, când s-a situat la 4,5791 lei.



Moneda naţională s-a apreciat în raport cu francul elveţian, calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,6583 lei, în scădere cu 1,85 bani (-0,33%), faţă de 5,6768 lei, cotaţia anterioară.



Gramul de aur s-a ieftinit luni până la valoarea de 599,3508 lei, de la 604,0057 lei, în şedinţa precedentă.

AGERPRES