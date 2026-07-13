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Euro crește la început de săptămână și ajunge la 5,2339 lei

de Redacția Jurnalul    |    13 Iul 2026   •   14:15
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Euro crește la început de săptămână și ajunge la 5,2339 lei
Hepta/Moneda națională s-a depreciat în fața principalelor valutei

Moneda naţională s-a depreciat luni, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,2339 lei, în urcare cu 0,02 bani faţă de cotaţia precedentă, de 5,2337 lei.

De asemenea, leul a pierdut teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,5801 lei, în creştere cu 0,10 bani (+0,02%), comparativ cu vineri, când s-a situat la 4,5791 lei.

Moneda naţională s-a apreciat în raport cu francul elveţian, calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,6583 lei, în scădere cu 1,85 bani (-0,33%), faţă de 5,6768 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a ieftinit luni până la valoarea de 599,3508 lei, de la 604,0057 lei, în şedinţa precedentă.

AGERPRES

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Subiecte în articol: euro crestere cotatie BNR
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