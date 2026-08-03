Aproape 60 de intervenții Salvamont în ultimele 24 de ore. Trei persoane, evacuate cu elicoptere

Dispeceratul Național Salvamont a înregistrat în ultimele 24 de ore 56 de apeluri de urgență din zonele montane. Cele mai multe solicitări au venit din județul Neamț și din municipiul Brașov, dar echipele Salvamont au intervenit și în Gorj, Sibiu, Argeș, Bihor, Cluj, Prahova, precum și în alte județe ale țării.

În urma intervențiilor au fost salvate 38 de persoane. Pentru 17 dintre acestea a fost necesar transportul la spital cu echipajele SAJ sau SMURD, iar trei răniți au fost evacuați pe cale aeriană, cu elicopterele SMURD.

Dispeceratul Național Salvamont nu gestionează doar urgențe. În ultimele 24 de ore, alți 60 de turiști au sunat pentru recomandări privind traseele și condițiile din zona montană, un pas care poate preveni multe accidente.

Statistic, august este luna cu cele mai multe solicitări pentru salvamontiști, deoarece numărul turiștilor aflați pe munte crește semnificativ.

Salvamont atrage atenția că multe dintre accidentele montane pot fi evitate printr-o planificare atentă a traseului, alegerea unui echipament adecvat și informarea asupra prognozei meteo înainte de plecare. Turiștii sunt îndemnați să dea dovadă de prudență și să ceară sprijin ori de câte ori au nevoie. „Mergeți cu încredere pe munte, iar dacă aveți nevoie de ajutor, solicitați fără ezitare sprijinul nostru”, au transmis salvamontiștii.

(sursa: Mediafax)