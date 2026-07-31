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Jurnalul Bani şi Afaceri O companie românească lansează YVORA, aplicație care automatizează conformarea la noile reguli europene privind ambalajele

O companie românească lansează YVORA, aplicație care automatizează conformarea la noile reguli europene privind ambalajele

Publicat la 31 Iul 2026 19:45 Modificat la 31 Iul 2026 19:45
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O companie românească lansează YVORA, aplicație care automatizează conformarea la noile reguli europene privind ambalajele

Compania românească Circulad'OR a lansat YVORA, o platformă software destinată firmelor care introduc produse ambalate pe piața Uniunii Europene, în contextul intrării în vigoare a Regulamentului european PPWR din 12 august 2026.

Potrivit dezvoltatorilor, aplicația generează automat Declarația de Conformitate UE și documentația tehnică necesară, arhivează documentele și oferă instrumente pentru evaluarea reciclabilității ambalajelor, raportare EPR, gestionarea obligațiilor privind AFM și sistemul RetuRO, precum și integrare cu sisteme ERP. Platforma promite reducerea cu până la 70% a timpului necesar întocmirii documentației.

Reprezentanții companiei susțin că YVORA este prima aplicație dezvoltată integral în România pentru gestionarea tuturor cerințelor impuse de regulamentul european și că aceasta a fost adaptată particularităților pieței locale, inclusiv obligațiilor de mediu și de raportare specifice României.

Platforma include și un instrument gratuit prin care producătorii își pot verifica scorul de reciclabilitate al ambalajelor, alături de module de instruire și consultanță de specialitate pentru utilizatori.

YVORA este disponibilă pe yvora.ro în patru variante: Demo (gratuit, 48 de ore), MicroStarter și Professional - cu echipă dedicată la planul superior.

Circulad’OR anunță că partenerii Reciclad’OR beneficiază de 20% reducere la planurile Starter și Professional. Companiile pot solicita un demo gratuit sau pot începe direct cu testul gratuit de reciclabilitate.

 

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