O companie românească lansează YVORA, aplicație care automatizează conformarea la noile reguli europene privind ambalajele

Potrivit dezvoltatorilor, aplicația generează automat Declarația de Conformitate UE și documentația tehnică necesară, arhivează documentele și oferă instrumente pentru evaluarea reciclabilității ambalajelor, raportare EPR, gestionarea obligațiilor privind AFM și sistemul RetuRO, precum și integrare cu sisteme ERP. Platforma promite reducerea cu până la 70% a timpului necesar întocmirii documentației.

Reprezentanții companiei susțin că YVORA este prima aplicație dezvoltată integral în România pentru gestionarea tuturor cerințelor impuse de regulamentul european și că aceasta a fost adaptată particularităților pieței locale, inclusiv obligațiilor de mediu și de raportare specifice României.

Platforma include și un instrument gratuit prin care producătorii își pot verifica scorul de reciclabilitate al ambalajelor, alături de module de instruire și consultanță de specialitate pentru utilizatori.

YVORA este disponibilă pe yvora.ro în patru variante: Demo (gratuit, 48 de ore), Micro, Starter și Professional - cu echipă dedicată la planul superior.

Circulad’OR anunță că partenerii Reciclad’OR beneficiază de 20% reducere la planurile Starter și Professional. Companiile pot solicita un demo gratuit sau pot începe direct cu testul gratuit de reciclabilitate.