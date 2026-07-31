Vacanța de vis se poate transforma într-o factură de zeci de mii de euro. Asigurarea îți poate salva concediul și bugetul

Potrivit reprezentanților industriei, aproximativ 60% dintre turiștii care își rezervă vacanțele prin agenții de turism aleg să își facă și o asigurare de călătorie.

Experiențele celor care au avut nevoie de polițe confirmă utilitatea acesteia. Cătălina Szakacz povestește că, în timpul unei vacanțe în Bulgaria, a avut nevoie de tratament stomatologic de urgență încă din prima zi a sejurului.

„În prima seară am avut o durere de măsea. Am mers la medic, am rezolvat problema, apoi am revenit pentru prescrierea unui antibiotic. La trei zile după ce am depus actele, am primit despăgubirea. Pentru patru persoane am plătit 430 de lei pentru asigurare și am recuperat 600 de lei”, spune aceasta pentru observatornews.ro.

Facturi uriașe la servicii medicale

Specialiștii atrag atenția că cele mai frecvente solicitări vizează acoperirea cheltuielilor medicale de urgență, care în străinătate pot fi foarte ridicate.

„Dacă un turist își fracturează un picior în vacanță, spitalizarea poate costa în medie 1.000 de euro pe zi, iar o asigurare de călătorie poate acoperi aceste costuri. Chiar și pentru destinații apropiate, precum Bulgaria, este recomandată încheierea unei polițe. Au existat situații în care familiile au fost nevoite să plătească sute de euro pentru tratamentul unui copil care a suferit o insolație”, explică Traian Bădulescu, vicepreședinte al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT).

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Ce trebuie să știi despre asigurarea medicală de călătorie

Asigurările de călătorie sunt disponibile, de regulă, în trei variante – basic, standard și premium. Prețurile pornesc de la aproximativ 60 de lei pentru o săptămână petrecută în Europa și pot ajunge la câteva sute de lei, în funcție de destinație și nivelul de acoperire.

Varianta standard include, în general, cheltuielile medicale, urgențele, intervențiile chirurgicale și repatrierea, în timp ce polițele premium oferă beneficii suplimentare, precum despăgubiri pentru bagaje și echipamente electronice, răspundere civilă, asistență juridică sau asistență tehnică auto.

„În cazul unei apendicite sau al unei fracturi, turistul poate fi tratat atât într-un spital public, cât și într-o clinică privată, iar asigurarea acoperă costurile intervenției, spitalizării și, în anumite situații, chiar și cazarea unui aparținător, dacă persoana asigurată este minoră”, explică brokerul de asigurări Marius Constantinescu.

Specialiștii subliniază că, deși Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate poate fi util în statele membre ale Uniunii Europene, acesta oferă acces doar la serviciile medicale din sistemul public și numai în condițiile prevăzute de legislația fiecărei țări. În schimb, o asigurare de călătorie oferă o protecție mai extinsă și poate acoperi inclusiv servicii medicale private și alte cheltuieli neprevăzute.

De asemenea, unele carduri bancare din categoriile Gold și Platinum includ automat o asigurare de călătorie, însă titularii sunt sfătuiți să verifice condițiile de acoperire înainte de plecarea în vacanță.