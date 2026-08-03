Amazon intră în forță pe piața hardware AI și concurează direct cu Nvidia

Anunțul a fost făcut odată cu prezentarea rezultatelor financiare ale companiei, și arată cât de rapid crește cererea pentru infrastructura necesară dezvoltării și utilizării inteligenței artificiale.

Deși este cunoscută în primul rând ca cel mai mare retailer online din lume, Amazon operează și Amazon Web Services (AWS), cea mai mare platformă de servicii cloud la nivel global. Potrivit TechBuzz, compania a investit în ultimul deceniu în dezvoltarea propriilor cipuri pentru AWS, iar această divizie a ajuns la un ritm anual de venituri de aproximativ 25 de miliarde de dolari. Prin AWS, companiile închiriază putere de calcul, spațiu de stocare și infrastructură pentru aplicații, fără să fie nevoite să își construiască propriile centre de date.

Pe măsură ce tot mai multe firme dezvoltă modele de inteligență artificială, cererea pentru procesoare foarte performante a crescut exploziv. În ultimii ani, Nvidia a devenit principalul furnizor al acestor cipuri, însă Amazon a ales să își proiecteze propriile procesoare pentru a reduce costurile și pentru a depinde mai puțin de furnizori externi.

Amazon dezvoltă mai multe familii de cipuri, fiecare cu un rol diferit.

Procesoarele Graviton sunt folosite pentru sarcinile obișnuite din centrele de date și înlocuiesc, în multe cazuri, procesoarele produse de Intel și AMD. Trainium este conceput pentru antrenarea modelelor de inteligență artificială, adică etapa în care sistemele AI „învață” din volume uriașe de date.

Inferentia este utilizat după ce modelele au fost antrenate și sunt folosite de utilizatori. De exemplu, atunci când un chatbot răspunde la o întrebare sau când o aplicație generează o imagine, aceste operațiuni pot rula pe astfel de cipuri specializate.

Potrivit Amazon, afacerea cu cipuri a ajuns la un ritm anual de venituri de aproximativ 25 de miliarde de dolari, ceea ce o transformă într-una dintre cele mai mari divizii de acest tip din industrie. Compania susține că procesoarele sale oferă clienților costuri mai mici și o eficiență mai bună pentru multe dintre aplicațiile de cloud și inteligență artificială. Iar acest lucru este important deoarece dezvoltarea și utilizarea modelelor AI necesită investiții foarte mari în infrastructură.

Succesul Amazon denotă o tendință mai amplă în industria tehnologică. Marii furnizori de servicii cloud nu mai vor doar să cumpere cipuri de la Nvidia, ci încearcă să își dezvolte propriile procesoare, adaptate nevoilor clienților lor.

Și Microsoft investește în cipurile Maia și Cobalt, iar Google dezvoltă de mai mulți ani procesoarele TPU pentru aplicațiile de inteligență artificială.

Chiar dacă Nvidia rămâne liderul pieței de acceleratoare AI, investițiile Amazon arată că marile companii încearcă să reducă dependența de un singur furnizor și să ofere alternative pentru clienții care dezvoltă aplicații bazate pe inteligență artificială.

Creșterea afacerii Amazon cu cipuri este considerată unul dintre cele mai importante semnale că piața infrastructurii pentru AI intră într-o nouă etapă, în care giganții cloud nu concurează doar prin servicii software, ci și prin tehnologia hardware pe care o proiectează și o produc pentru propriile centre de date.

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(sursa: Mediafax)